scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मदद मांगी तो मिला ये जवाब! मुंबई मेट्रो की खराब लिफ्ट में फंसे युवक का वीडियो वायरल

मुंबई में व्हीलचेयर पर चलने वाला एक युवक वर्ली मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट खराब होने के कारण 45 मिनट से अधिक समय तक फंसा रहा. इस घटना ने सार्वजनिक ढांचे में दिव्यांगों के लिए एक्सेसीबिलिटी की गंभीर कमी को एक बार फिर उजागर कर दिया.

Advertisement
X
यह वीडियो मुंबई मेट्रो के वर्ली स्टेशन का बताया जा रहा है (Photo:Insta/rollyrollyshah)
यह वीडियो मुंबई मेट्रो के वर्ली स्टेशन का बताया जा रहा है (Photo:Insta/rollyrollyshah)

मुंबई जैसे आधुनिक और ‘स्मार्ट’ शहर में आज भी दिव्यांग लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं हैं. यह बात वर्ली मेट्रो स्टेशन पर हुई एक घटना से फिर सामने आई है. व्हीलचेयर पर चलने वाले कर्ण नाम के युवक को मेट्रो की लिफ्ट खराब होने की वजह से लगभग 45 मिनट तक स्टेशन पर ही फंसा रहना पड़ा. जब उसने मदद मांगी, तो उसे जो जवाब मिला वह बेहद असंवेदनशील था और इंसानियत पर सवाल खड़े करता है.

कर्ण ने अपना यह पूरा अनुभव खुद वीडियो बनाकर बताया है. वह कहता है कि लिफ्ट अचानक बंद हो गई, और उसके पास बाहर निकलने का कोई दूसरा सुरक्षित रास्ता नहीं था. इस घटना ने दिखा दिया कि मेट्रो जैसी सुविधा में दिव्यांग लोगों के लिए सिर्फ एक ही लिफ्ट होना कितना जोखिम भरा है.

वीडियो में कर्ण काफी परेशान दिखता है. वह बताता है कि उसने हेल्पलाइन पर कई बार कॉल किया, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं मिला. कॉल लगती तो थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बात नहीं करता था. स्टेशन पर मौजूद स्टाफ ने भी खास मदद नहीं की. उल्टा उसे कहा गया कि सड़क से होकर घर चले जाओ.

सम्बंधित ख़बरें

Man saves children from traffic Florida
ट्रैफिक के बीच भटक रहे थे 2 मासूम, शख्स ने ऐसे बचाई जान... देखें Video
Woman swallows raw fish gallbladder
सिरदर्द से चाहिए था छुटकारा... मछली का गॉलब्लैडर कच्चा चबा गई महिला!
Man stays in London's ‘smallest hotel’ and is stunned by the price
व्लॉगर ने दिखाया लंदन का सबसे छोटा होटल रूम! लोग बोले-देखने से ही घुटन होने लगी
George Harrison guitar string auction
क्यों 4 लाख रुपये में बिक रहा है आधे मीटर का ये तार? इस वजह से बढ़ गई डिमांड
bsf-soldier-sings-sandese-aate-hai-video-goes-viral
BSF जवान ने दिल से गाया ‘संदेशे आते हैं’, वीडियो वायरल… लोग बोले– इस सॉन्ग का असली हकदार

देखें वायरल वीडियो

भारत में दिव्यांगों के लिए सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों ने सवाल उठाए

कर्ण ने सवाल उठाया कि व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति से वर्ली से दादर तक मुख्य सड़क से जाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सड़क पर गाड़ियों, बसों और ट्रकों की भीड़ रहती है, जो व्हीलचेयर के लिए बहुत खतरनाक है. रात में जब उसे वॉशरूम की जरूरत हुई, तो आसपास एक भी व्हीलचेयर-फ्रेंडली शौचालय नहीं मिला. आखिर में उसे अपनी जान जोखिम में डालकर व्यस्त सड़क पर व्हीलचेयर चलाकर आगे बढ़ना पड़ा.

Advertisement

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस घटना पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा-तुम्हारे हाथ कांपते देख मुझे रोना आ गया. सोच नहीं सकता कि तुम पर क्या गुजरी होगी.एक दूसरे यूजर ने मेट्रो प्रशासन को टैग करते हुए कहा-@mumbaimetro3 यह बहुत शर्मनाक है. लिफ्ट खराब होना कोई नई बात नहीं है. कृपया जिम्मेदारी लें.

कई लोगों ने भारत में दिव्यांगों के लिए सुविधाओं की कमी पर सवाल उठाए. भारत अभी भी व्हीलचेयर-फ्रेंडली नहीं है.इस तरह की बातें कई यूजर्स ने लिखीं. एक और यूजर ने कहा कि यह वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो गए. यह बुनियादी मानवीय गरिमा की बात है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement