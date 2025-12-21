scorecardresearch
 
N95 मास्क का असर? क्रिएटर ने AQI मॉनिटर पर चढ़ाया मास्क, 200 से 37 हुआ आंकड़ा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दावा करता है कि AQI मॉनिटर पर मास्क चढ़ाने से हवा के आंकड़े गिर जाते हैं. दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच यह वीडियो खूब चर्चा में है.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर क्रिएटर अनीश भसीन ने शेयर किया है (Photo:Insta/aneeshb)
दिल्ली–एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने N95 मास्क को लेकर नई बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में दावा किया गया है कि N95 मास्क हवा में मौजूद प्रदूषण को काफी हद तक रोक सकता है. वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों ने इसे दिल्ली की दमघोंटू हवा से जोड़कर देखना शुरू कर दिया.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर क्रिएटर अनीश भसीन ने शेयर किया है. वीडियो मुंबई के जुहू बीच का बताया जा रहा है. इसमें एक शख्स पोर्टेबल AQI मॉनिटर से हवा की गुणवत्ता चेक करता नजर आता है. शुरुआत में मॉनिटर पर AQI करीब 191–192 दिखता है, जिसे ‘खराब’ कैटेगरी में रखा जाता है.

इसके बाद वह AQI मॉनिटर के पीछे बने एयर इनलेट पर N95 मास्क चढ़ा देता है. चंद सेकंड के भीतर ही मॉनिटर पर दिख रहा AQI तेजी से गिरने लगता है और 37 पर आकर रुक जाता है. जैसे ही मास्क हटाया जाता है, AQI फिर बढ़कर करीब 200 तक पहुंच जाता है. वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया है-N95 masks do work.

यह वीडियो एक दिन के भीतर ही हजारों बार देखा गया और खासतौर पर दिल्ली में रहने वाले लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. राजधानी में इन दिनों AQI लगातार ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में बना हुआ है. ऐसे में कई लोग इस वीडियो को यह साबित करने के तौर पर देख रहे हैं कि N95 मास्क पहनना जरूरी है.

हालांकि, aajtak.in  इस वीडियो की वैज्ञानिक प्रामाणिकता या इस प्रयोग की सटीकता की पुष्टि नहीं करता. विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक डेमो हो सकता है, लेकिन इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि N95 मास्क महीन कणों को काफी हद तक फिल्टर कर सकता है.

लोगों ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिली-जुली रहीं. किसी ने मजाक में लिखा कि दिल्ली में AQI मॉनिटर पर ही N95 मास्क चढ़ा देना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि असली चुनौती मास्क को लंबे समय तक पहन पाना है, क्योंकि कई लोगों को इससे घुटन महसूस होती है.

कुछ डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि प्रदूषण से बचाव के लिए N95 मास्क मददगार हो सकता है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है. जब तक प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हालात नहीं बदलेंगे.

---- समाप्त ----
