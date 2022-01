'सबसे खूबसूरत लड़की' बोली- लुक्स पर भद्दे कमेन्ट्स कर रहे लोग

Most Beautiful Girl In The World: "दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की" को भी अपने लुक के कारण ट्रोल होना पड़ा. इस बारे में खुद उस खूबसूरत लड़की ने खुलासा किया है. हालांकि, ट्रोल की परवाह किए बिना वह अपनी और अपने से करीब दोगुने उम्र के बॉयफ्रेंड की तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं.

दरअसल, इस 19 साल की लड़की का नाम येल शेलबिया (Yael Shelbia) है, जो एक इजराइली मॉडल और अभिनेत्री हैं. शेलबिया ने टीसी कैंडलर (TC Candler) द्वारा आयोजित 'साल के 100 सबसे खूबसूरत चेहरे' प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया है.

अचानक बढ़ी लोकप्रियता तो पीछे पड़े ट्रोल!

"दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की" (Most Beautiful Girl Title) का टाइटल जीतने के बाद येल शेलबिया की लोकप्रियता में जबरदस्त वृद्धि हुई. उन्होंने किम कार्दशियन (Kim Kardashian) की KKW ब्यूटी मेक-अप लाइन, काइली जेनर (Kylie Jenner) की स्किनकेयर रेंज और फ़िनी मोबाइल के लिए फ़ुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) के साथ प्रतिष्ठित कैंपेन में भाग लेकर खूब नाम कमाया.

लेकिन अपनी लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि के बाद उन्हें 'बुरी तरह से आहत' करने वाले ट्रोल से जूझना पड़ा. उन्हें अपने नए-नए करियर के डार्क साइड का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

येल शेलबिया, जिनके इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ने कहा कि लोगों ने उन्हें ऑनलाइन खूब ट्रोल किया. लुक्स पर भद्दे कमेन्ट्स किए. ट्रोलर्स ने शेलबिया को लेकर TC Candler पर "बैड टेस्ट" का आरोप लगाया और कहा कि उसे ब्यूटी लिस्ट में शामिल करने वाली सूची "गलत" है. हालांकि, शेलबिया ऐसे कमेंट्स को दिल पर नहीं लेती.

बॉयफ्रेंड संग शेयर करती हैं फोटोज

शेलबिया फिलहाल 36 साल के अरबपति ब्रैंडन कोर्फ को डेट कर रही हैं. ब्रैंडन अमेरिका के अरबपति बिजनेसमैन सम्नर रेडस्टोन के ग्रैंडसन हैं. आहत करने वाले इन कमेंट्स के बावजूद, शेलबिया ने अपने इंस्टाग्राम पर ब्रैंडन के साथ फोटोज पोस्ट करना जारी रखा है. ब्रैंडन के एक साथ उन्हें अपनी शानदार लाइफस्टाइल के चलते ऑनलाइन हेट का सामना भी करना पड़ता है.

गौरतलब है कि साल 2017 में येल शेलबिया का स्थान 'साल के 100 सबसे खूबसूरत चेहरे' प्रतियोगिता में 14वां था. वहीं साल 2018 में वे तीसरे स्थान पर और 2019 में दूसरे नंबर पर आ गईं. इन अवॉर्ड्स के फाउंडर ब्रिटिश फिल्म क्रिटिक टीसी कैंडलर हैं.