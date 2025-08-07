scorecardresearch
 

जिस तेल में पकौड़े निकालने हैं, उसी में डाल दिए ऑयल के प्लास्टिक पैकेट, वीडियो वायरल

इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक ठेलेवाला पकोडे तलने के लिए रखे गर्म तेल में सीधे रिफाइंड ऑयल के पैकेट डालता दिख रहा है. इससे खाने की सेफ्टी और हाइजीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

एक दुकानदार गर्म तेल में प्लास्टिक के पैकेट डालता नजर आ रहा है. (Photo: Instagram/ @therealharryuppal)
प्याज, आलू, गोभी, पनीर और ब्रेड के पकौड़े तो हम सबने खाए हैं. अक्सर ये आपको ठेले पर भी दिख जाते हैं. लेकिन, पंजाब के लुधियाना में एक ब्रेड पकौड़े बनाने वाला इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वायरल होने की वजह स्वादिष्ट पकौड़े नहीं, जबकि उन्हें तलने में लगने वाले रिफाइंड ऑयल के पैकेट को तेल में डालने का वीडियो है.

वीडियो में दुकानदार रिफाइंड के पैकेट को गर्म तेल में सीधे डालता दिख रहा है. उसका कहना है कि इससे तेल का पैकेट गर्म हो जाता है और आसानी से खुलता है. प्लास्टिक पैकेट को तेल में डालने की वजह से इसकी काफी आलोचना हो रही है और लोग माइक्रोप्लास्टिक तेल में घुलने को लेकर इसकी काफी चर्चा कर रहे हैं.

ये वीडियो हैरी उप्पल नाम के एक फूड व्लॉगर द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. लोग उस ठेलेवाले को ट्रोल करते हुए इसे अनहाइजीनिक, सेहत के लिए खतरनाक और कैंसर प्रमोट करने वाला बता रहे हैं. इंटरनेट पर ये पकौडे माइक्रोप्लास्टिक पकौडों के नाम से वायरल हो रहे हैं. लोगों में उस ठेलवाले के खिलाफ गुस्सा है. वीडियो को ऐक्स पर भी रीपोस्ट किया गया है.

लोगों में उस ठेलवाले के खिलाफ गुस्सा है. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए इसे सूपर हेल्दी फूड कहा. वहीं, दूसरे यूजर ने नए प्लास्टिक फ्लेवर के पकौडे मार्केट में आने की बात कही. एक यूजर ने इसे फास्ट फूड की जगह लास्ट फूड भी कहा. कुछ ने खाद्य सुरक्षा मंत्रालय को भी टैग किया. इस वीडियो को ऐक्स पर भी रीपोस्ट किया गया है.

