भारी बर्फबारी भी नहीं रोक सकी रस्में… मेरठ कपल ने उत्तराखंड मंदिर में रचाई शादी, वीडियो वायरल

उत्तराखंड के त्रियुगीनारायण मंदिर में मेरठ के एक कपल ने ऐसी शादी रचाई कि वीडियो देखते ही वायरल हो गया. रुद्रप्रयाग में सीजन की पहली भारी बर्फबारी के बीच वसंत पंचमी के मौके पर हुए इस विवाह के दृश्य इतने खूबसूरत थे कि लोग बार-बार वीडियो शेयर कर रहे हैं.

वीडियो में दिखाई देता है कि मंदिर परिसर पूरी तरह बर्फ की मोटी परत से ढका है. दुल्हन लाल लहंगे में और दूल्हा पारंपरिक शेरवानी के ऊपर जैकेट पहनकर बर्फ पर चलते नजर आते हैं. इनके पीछे एक महिला दुल्हन का लहंगा थामे हुए चल रही है ताकि बर्फ में भीग न जाए.दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी.दूल्हे ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा कि प्रभु का आशीर्वाद मिल गया.



शिव–पार्वती विवाह स्थल पर बर्फ के बीच फेरे

वायरल वीडियो में किए गए दावों के मुताबिक, शादी त्रियुगीनारायण मंदिर में हुई. ये वही स्थान जिसे पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्थल माना जाता है. सफेद बर्फ की चादर और बीच में होते पवित्र फेरे का यह दृश्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है.जब शादी के बाद कपल से पूछा गया कि वे कहां से आए हैं, तो उन्होंने खुद को मेरठ का रहने वाला बताया.

सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि वाह! बर्फ में ऐसी शादी पहली बार देखी.वहीं किसी ने कहा हैट्स ऑफ टू द ब्राइड… इतनी ठंड में भी ग्रेसफुल.

पूरा उत्तराखंड बर्फ की चादर में लिपटा

शुक्रवार को उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में जोरदार बर्फबारी हुई.बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, मसूरी, चकराता, धनोल्टी और मुनस्यारी सहित कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मोटी बर्फ जम गई.नैनीताल की चाइना पीक, किलबरी, अल्मोड़ा की दूनागिरि और पौड़ी के टारकेश्वर जैसे स्थान भी बर्फ से सफेद दिख रहे हैं.

स्थानीय लोग और पर्यटक इस मौसम से रोमांचित नज़र आए. सोशल मीडिया पर अब पूरे उत्तराखंड की बर्फ़ीली तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. हालांकि, कई जगह बर्फबारी ने परिवहन को प्रभावित किया है.

