पुरानी साइकल नहीं, जैसे मर्सिडीज खरीद ली... IAS ने शेयर किया दिल छू लेने वाला वीडियो

जीवन में तमाम तरह के उतार-चढ़ाव आते हैं. हमारा सामना कभी खुशियों से होता है, तो कभी गम से. लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए. बल्कि अपनी हर एक उपलब्धि पर खुलकर खुशी का इजहार करना चाहिए, फिर चाहे वो उपलब्धि बड़ी हो या छोटी. इसकी झलक एक वायरल वीडियो में देखने को मिली, जिसे एक आईएएस अधिकारी ने शेयर किया है.

बता दें कि वीडियो शेयर करने वाले IAS अधिकारी का नाम अवनीश शरण हैं. 2009 बैच के IAS अधिकारी अवनीश शरण अभी छत्तीसगढ़ में पोस्टेड में हैं. उन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया.

इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'यह सिर्फ एक सेकेंड हैंड साइकल है. लेकिन उनके चेहरों पर खुशी तो देखिए, उनके हाव-भाव से लग रहा है कि उन्होंने नई मर्सिडीज बेंज खरीद ली है.'

It’s just a second-hand bicycle. Look at the joy on their faces. Their expression says, they have bought a New Mercedes Benz.❤️ pic.twitter.com/e6PUVjLLZW — Awanish Sharan (@AwanishSharan) May 21, 2022

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स कच्चे घर के सामने खड़ा है. वो एक पुरानी साइकल पर फूलों की माला डालकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा है. पास में एक छोटी बच्ची खुशी से उछल रही है. ऐसा प्रतीत होता है कि वो शख्स पुरानी साइकल खरीदकर लाया है और उसे चलाने से पहले अपने ही अंदाज में उसका स्वागत कर रहा है. वीडियो में उनकी खुशी देखते ही बनती है.

आईएएस के इस वीडियो को डेढ़ लाख से अधिक व्यू मिल चुके हैं. तमाम यूजर्स ने इसपर रिएक्ट किया है. एक यूजर ने लिखा- 'एकमात्र पैसा ही सुख का कारण नहीं होता. इंसान संतोषी और कर्म योगी हो तो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा से सुख का अनुभव कर सकता है.'

वस्तु भिन्न है मगर खुशी का अनुभव वही है।

धीरे धीरे खुशी के व्याकरण में से ये वस्तु को हम सब हटा सकें तो बन जायेगा खुशियों का वास्तुशास्त्र!,🍁

— Dr. Ajit Varwandkar (@Varwandkar) May 21, 2022

क्या कोई बता सकता है की ये कहां की वीडियो है और इनका कोई पता या मोबाइल नंबर है। अगर किसी के पास इसकी जानकारी है तो, कृपा करके शेयर करे, छोटे बच्चे को भी एक साइकिल गिफ्ट की जाए।।

— Sandeep Sethi (@sethi_sandeep86) May 21, 2022

Heart touching 💝.... remembering my childhood when my father had purchased second hand cycle for me...but it was not second hand but was New brand gift for me....Thank you for sharing such beautiful moments...

— Deepak wahul (@DeepakWahul) May 21, 2022

You don't need money to be happy. You should know how to be happy.

— Mukul Bhatnagar (@mukulfaiz) May 21, 2022

वहीं एक यूजर ने कहा- 'वस्तु भिन्न है मगर खुशी का अनुभव वही है.' कई यूजर ने मदद के लिए कमेंट में साइकल वाले शख्स के बारे में जानकारी मांगी है. वहीं कुछ लोगों ने शख्स को साइकल गिफ्ट करने की इच्छा जाहिर की. एक यूजर ने यह भी कहा कि ये वीडियो बहुत पुराना है.