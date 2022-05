डिलीट कर दे यार...अपनी ऐसी तस्वीर देख यूजर से बोले रवि शास्त्री!

इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) सोशल मीडिया पर शुक्रवार को अलग ही मूड में नजर आए. उन्होंने ट्विटर पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह पार्टी करते नजर आ रहे हैं. इस बीच उनका एक ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने एक यूजर को रिप्लाई किया है.

दरअसल, रवि शास्त्री ने हैश टैग #AskRavi के साथ एक ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा- 'आज मैं अच्छे मूड में हूं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं.'

उनके इस ट्वीट पर @bhayankarbatra नाम के एक यूजर ने कमेंट किया. कमेंट में यूजर ने रवि शास्त्री के स्केच के साथ लिखा- 'सर, 2 घंटे लगाकर आपका ये स्केच बनाया है. कृपया रिप्लाई दें.

शास्त्री ने दिया मजेदार रिप्लाई

यूजर के इस कमेंट पर रवि शास्त्री ने रिप्लाई देते हुए लिखा- 'प्लीज मिटा दे यार...' दरअसल, स्केच देखकर पता ही नहीं चल रहा था की ये तस्वीर किसकी है. ऐसे में शास्त्री ने यूजर को रिप्लाई करते हुए स्केच मिटा देने की बात कही. हालांकि, देखते ही देखते शास्त्री का ये रिप्लाई वायरल हो गया और सैकड़ों यूजर्स ने इसपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया.

किसी यूजर ने कहा कि ये स्केच देखकर वेलकम मूवी के मजनू भाई (अनिल कपूर) की पेंटिंग याद आ गई तो किसी ने कहा कि ऐसा स्केच उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. शास्त्री के इस ट्वीट को 30 हजार से ज्यादा लाइक मिले हैं, जबकि हजारों यूजर्स ने इसपर प्रतिक्रिया दी है.

‘Good mornings’ are optional if you haven’t slept at all. pic.twitter.com/4OhSYEg3Ln