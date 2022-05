मसाज के दौरान यौन शोषण के आरोप, Elon Musk ने उड़ाया मजाक!

एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं. वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में उनपर अपनी एक महिला कर्मचारी का यौन शोषण करने का आरोप लगा. दावा किया गया कि इस मामले के निपटारे के लिए महिला को 2 करोड़ रुपये भी दिए गए. ट्विटर पर इसको लेकर एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने एलन मस्क की आलोचना की, जिसपर मस्क ने मजाकिया अंदाज में रिएक्ट किया.

Business Insider की रिपोर्ट के मुताबिक यौन शोषण का ये मामला 2016 का है. महिला कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एलन मस्क के एयरोस्पेस फर्म SpaceX में फ्लाइट अटेंडेंट का काम करती थी. मस्क पर इस महिला को प्राइवेट पार्ट दिखाने और बिना अनुमति के उसके पैर सहलाने का आरोप लगा. आरोप महिला की एक फ्रेंड ने एक घोषणापत्र जारी कर लगाया. क्योंकि समझौते के तहत पीड़ित महिला ने एक Non-Disclosure Agreement पर साइन किए थे.

रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने महिला कर्मचारी को इरोटिक मसाज के बदले घोड़ा खरीदकर देने का ऑफर दिया था. दावा किया गया कि इसी मामले के निपटारे के लिए 2018 में महिला कर्मचारी को 2 करोड़ रुपये भी दिए गए थे. इस खबर के बाद अमेरिकी बिजनेसमैन Chad Hurley ने मस्क की आलोचना की.

🤣🤣



Hi Chad, long time no see!



Fine, if you touch my wiener, you can have a horse.