शव के साथ फ्लाइट में घुसने की कोशिश कर रहा था शख्स, एयरपोर्ट पर पुलिस ने किया अरेस्ट

एक शख्स शव के साथ फ्लाइट में घुसने की कोशिश कर रहा था. ऐसे करते हुए एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में इसका खुलासा हो गया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. ऐसे में जानते हैं वह शख्स आखिर किसकी लाश फ्लाइट में ले जाने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा किया थी.

टैनरिफ एयरपोर्ट पर शव के साथ फ्लाइट में घुसने की कोशिश करते एक शख्स गिरफ्तार हो गया (Photo - Pixabay)
टैनरिफ एयरपोर्ट पर शव के साथ फ्लाइट में घुसने की कोशिश करते एक शख्स गिरफ्तार हो गया (Photo - Pixabay)

एयरपोर्ट स्टाफ के लिए वह भयानक क्षण था, जब उसे एहसास हुआ कि एक व्यक्ति शव के साथ फ्लाइट में जाने की कोशिश कर रहा था. यह घटना टेनेरिफ साउथ एयरपोर्ट की है. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया. 

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, 80 साल का शख्स अपनी मृत पत्नी के साथ विमान में चढ़ने की कोशिश कर रहा था. टेनेरिफ साउथ एयरपोर्ट पर सुरक्षा गार्डों ने  शख्स को उसकी मृत पत्नी के साथ विमान में चढ़ने की कोशिश करते हुए पाया, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है. इस दृश्य ने हवाई अड्डे के कर्मचारियों को स्तब्ध कर दिया.

टेनेरिफ साउथ एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को तब रोका जब उन्हें उनकी पत्नी की हालत पर संदेह हुआ. चौंकाने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी की निर्धारित उड़ान से कुछ घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर मौत हो गई थी.

ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में लोगों ने देखा कि पूरा आसमान गुलाबी रंग में चमक रहा है. (Photo:X/ @@shaqxii)
बर्मिंघम का आसमान क्यों हो गया गुलाबी? जानें वायरल हो रहे वीडियो का सच

महिला का शरीर पड़ गया था ठंडा
कर्मचारियों ने देखा कि व्हीलचेयर पर बैठी महिला कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी और उसका शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम था. यह घटना हवाई अड्डे के सुरक्षा क्षेत्र में मेटल डिटेक्टर चेकपॉइंट पर घटी. जब एक सुरक्षा गार्ड ने महिला से हाथ मिलाया और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, तब जाकर संदेह पैदा हुआ और आगे की पूछताछ के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया.

स्पेनिश अखबार डायरियो डी एविसोस ने इस घटना की रिपोर्ट की. हालांकि, इसमें एयरलाइन या दंपति की राष्ट्रीयता के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई है. वह व्यक्ति अपनी पत्नी को व्हीलचेयर में धकेल रहा था. पहली नज़र में, वे एक बुजुर्ग दंपति लग रहे थे जो जहाज़ पर चढ़ने वाले थे. हालांकि, बरामदे से गुज़रने के बाद, गार्ड को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है.

टेनेरिफ़ साउथ हवाई अड्डे के एक कर्मचारी ने कहा कि गार्ड महिला के पास पहुंचा और उस व्यक्ति ने उसे व्हीलचेयर दी. जब उसने उसका हाथ पकड़ा, तो उसने देखा कि उसका तापमान असामान्य रूप से कम था और वह सांस नहीं ले रही थी.

एयरपोर्ट प्रबंधन पर पति ने लगाया आरोप
कर्मचारी ने तुरंत सुपरवाइजर को सूचित किया. कुछ ही मिनटों में आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय हो गया और कई सुरक्षाकर्मी, सिविल गार्ड के सदस्य और फोरेंसिक कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए. पति के शुरुआती बयानों के अनुसार, उसका आरोप है कि उसकी पत्नी की मौत कुछ घंटे पहले हवाई अड्डे के अंदर हुई थी. 

हालांकि, कुछ कर्मचारियों का कहना है कि उस व्यक्ति ने मौत का दोष हवाई अड्डे की सुविधाओं पर मढ़ने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि इस आरोप की जांच अधिकारियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है.

---- समाप्त ----
