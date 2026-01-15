scorecardresearch
 
'सरकारी नौकरी वाला लड़का है…', बेटी के AI बॉयफ्रेंड प्रैंक पर मां का रिएक्शन वायरल

लखनऊ की एक युवती ने AI से बनाई गई नकली बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाकर अपनी मां के साथ मजाक किया। जैसे ही मां ने तस्वीर देखी, उनका रिएक्शन पूरी तरह बदल गया और उन्होंने तुरंत परिवार, समाज और खासतौर पर पति की प्रतिक्रिया को लेकर चिंता जतानी शुरू कर दी. बेटी के इस प्रैंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया

यह वीडियो इंस्टा पर पवनी नाम की यूजर ने शेयर किया है (Photos: @pawani_awasthi_/Instagram)
लखनऊ की एक महिला अपनी मां के साथ किए गए एक हल्के-फुल्के AI प्रैंक की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. महिला ने चैटजीपीटी से बनी एक तस्वीर के जरिए ऐसा मजाक किया कि मां के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते ही बनते हैं.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पावनी नाम की महिला ने शेयर किया है. वीडियो में पावनी अपनी मां को अपनी एक फोटो दिखाती हैं, जिसमें वह एक युवक के साथ काफी करीब खड़ी नजर आ रही होती हैं. मां को शुरुआत में यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह तस्वीर AI से बनाई गई है.

जैसे ही मां फोटो देखती हैं, तुरंत पूछ बैठती हैं-यह लड़का कौन है? पावनी बड़े आराम से जवाब देती हैं कि वह उनका दोस्त है. इतना सुनते ही मां चौंक जाती हैं. मामला तब और बढ़ जाता है, जब पावनी बिल्कुल सीरियस चेहरे के साथ कह देती हैं कि यह लड़का एक-दो दिन में उनसे मिलने घर आने वाला है.

'लड़का सरकारी नौकरी करता है'

मां तुरंत मना कर देती हैं और याद दिलाती हैं कि शादी में अभी आठ साल बाकी हैं, लेकिन पावनी यहीं नहीं रुकतीं. वह कहती हैं कि लड़का उनके लिए दस साल तक इंतजार करने को तैयार है. यह सुनते ही मां और ज्यादा घबरा जाती हैं और सख्ती से पूछती हैं कि आखिर यह लड़का है कौन.साथ ही पावनी मां को ये भी समझाती है कि लड़का सरकारी नौकरी करता है.तभी पावनी हंस पड़ती हैं और कहती हैं-वही मेरी लाइफ का प्यार है. यहीं जाकर मां को समझ आता है कि यह सब सिर्फ मजाक था.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pawani (@pawani_awasthi_)

 

इस वीडियो का कैप्शन भी मजेदार था. पावनी ने हिंदी में कैप्शन लिखा-मौत को छू कर वापस आ गई, जिसने वीडियो के मजे को और बढ़ा दिया.
 

'AI बॉयफ्रेंड का माता-पिता से मिलना, यही तो फ्यूचर है.'

वीडियो पोस्ट होते ही तेजी से वायरल हो गया और इसे अब तक 35 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.कमेंट सेक्शन में लोग मां के एक्सप्रेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह हर इंडियन घर की कहानी लगती है. एक यूजर ने लिखा कि इंडियन मांओं का पैनिक लेवल अलग ही होता है.दूसरे ने कहा कि एक सेकंड में एक्सप्रेशन बदल गए, बिल्कुल रियल.एक और यूजर ने लिखा कि एआई बॉयफ्रेंड का माता-पिता से मिलना, यही तो फ्यूचर है.वहीं एक कमेंट था कि शादी में आठ साल बाकी हैं.ये पूरी तरह देसी लाइन है.

