व्लॉगर ने दिखाया लंदन का सबसे छोटा होटल रूम! लोग बोले-देखने से ही घुटन होने लगी

लंदन के सबसे छोटे होटल में एक रात बिताने वाले एक शख्स ने अपना ईमानदार अनुभव साझा किया है. उसने बताया कि कमरा बेहद छोटा था, लेकिन कीमत ने उसे पूरी तरह चौंका दिया.

व्लॉगर के मुताबिक, उसे यह कमरा सिर्फ 20 पाउंड में मिला (Photo:Insta/@alexgreenreviews)
ब्रिटेन घूमने आए एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर ने हाल ही में यूके के सबसे छोटे होटल रूम में रात बिताई और उसका अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया. हैरानी की बात यह है कि यह बेहद छोटा कमरा लंदन के बिल्कुल बीचों-बीच, यानी सेंट्रल लंदन में मौजूद है, जहां आम तौर पर एक रात ठहरने का खर्च काफी ज्यादा होता है.

इस छोटे से होटल रूम की कीमत सुनकर लोग चौंक गए. व्लॉगर के मुताबिक, उसे यह कमरा सिर्फ  20 पाउंड में मिला. उसने कहा कि इतनी कम कीमत में अगर साफ बिस्तर, शानदार लोकेशन और साफ-सुथरे बाथरूम मिल जाएं, तो इसे खराब सौदा कहना गलत होगा.

वीडियो में देखा जा सकता है कि यह कमरा किसी कैप्सूल जैसा है. जगह बेहद सीमित है, लेकिन फिर भी इसमें जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं. कंटेंट क्रिएटर बताता है कि कमरा देखने में छोटा जरूर है, लेकिन साफ-सुथरा और व्यवस्थित है. बिस्तर आरामदायक है और एक रात आराम से बिताने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है.

देखें वायरल वीडियो

 

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस व्यक्ति की लंबाई 6 फुट 3 इंच है, इसके बावजूद उसे इस छोटे से कमरे में सोने में कोई परेशानी नहीं हुई. वह वीडियो में मजाकिया अंदाज में कहता है कि मैं सच में बच्चे की तरह सोया। इतनी अच्छी नींद मुझे लंबे समय बाद आई.

होटल के साझा बाथरूम और शॉवर को लेकर भी उसने अच्छी राय दी. उसके मुताबिक, बाथरूम बेहद साफ हैं और साफ-सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, जो बजट में सफर करने वालों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोग इस कीमत को सेंट्रल लंदन के हिसाब से 'कमाल का सौदा' बता रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि इस इलाके में 20 पाउंड में एक कॉफी भी मुश्किल से मिलती है, और यहां पूरे कमरे में रात गुजारने का मौका मिल रहा है.

लोगों को पसंद नहीं आया 'कैप्सूल' जैसा कमरा

यह छोटे कैप्सूल जैसे कमरे पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ भी काफी दिलचस्प रहीं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि यह कमरा तो देखकर ऐसा लगता है जैसे कभी भी दाह-संस्कार शुरू होने वाला हो. दूसरे ने कहा कि वह ऐसे कमरे में बिल्कुल नहीं रुक सकता क्योंकि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाएगा. तीसरे यूजर ने भी इसी तरह कहा कि देखने भर से घुटन महसूस हो रही है, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कमरा साफ और आरामदायक जरूर दिख रहा है.

हालांकि कुछ लोगों ने इसे बहुत छोटा और घुटन भरा बताया, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि कम बजट में लंदन घूमने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.
 

