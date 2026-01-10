scorecardresearch
 
2010 में ऑर्डर किए नोकिया फोन 16 साल बाद पहुंचा, दुकानदार बोला– ये फोन है या इतिहास!

लीबिया में एक मोबाइल दुकानदार को 2010 में मंगाए गए नोकिया फोन पूरे 16 साल बाद 2026 में मिले. गृहयुद्ध और लंबे समय तक चली अव्यवस्था की वजह से यह शिपमेंट सालों तक गोदाम में फंसी रही.

लीबिया में एक मोबाइल दुकानदार को 2010 में ऑर्डर किए गए नोकिया फोन 16 साल बाद मिले. (Photo: X/ @@mog_russEN)
लीबिया में एक मोबाइल दुकानदार को 2010 में ऑर्डर किए गए नोकिया फोन 16 साल बाद मिले. (Photo: X/ @@mog_russEN)

लीबिया में एक अजीब लेकिन दिलचस्प घटना सामने आई है. यहां एक मोबाइल फोन दुकानदार को 2010 में ऑर्डर किए गए नोकिया मोबाइल फोन पूरे 16 साल बाद यानी 2026 में मिले. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश में गृहयुद्ध शुरू हो गया था और कई सालों तक हालात ठीक नहीं रहे. जानकारी के मुताबिक, दुकानदार ने 2010 में नोकिया कंपनी के बटन वाले मोबाइल फोन मंगवाए थे. लेकिन 2011 में लीबिया में गृहयुद्ध शुरू हो गया, जिससे परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई. सीमा शुल्क में गड़बड़ी, सुरक्षा समस्याएं और लॉजिस्टिक सिस्टम के खराब होने के कारण फोन सालों तक गोदामों में ही पड़े रहे.

ये फोन हैं या कोई पुरानी ऐतिहासिक चीजें
कई सालों तक इस शिपमेंट का कोई पता नहीं चला और दुकानदार भी इस ऑर्डर को लगभग भूल चुका था. लेकिन जब 16 साल बाद अचानक फोन की खेप दुकान पर पहुंची, तो नजारा देखने लायक था. दुकानदार ने बक्से खोलते हुए मजाक में कहा-'ये फोन हैं या कोई पुरानी ऐतिहासिक चीज़'. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. कभी दुनिया भर में मशहूर रहे नोकिया के बटन वाले फोन, आज के स्मार्टफोन के दौर में बीते समय की याद बन चुके हैं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
हालांकि यह घटना मजेदार लग सकती है, लेकिन यह लीबिया में लंबे समय तक चले युद्ध और अस्थिरता की सच्चाई भी दिखाती है. युद्ध ने न सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाया, बल्कि आम लोगों की जिंदगी और कारोबार को भी सालों पीछे धकेल दिया. यह कहानी बताती है कि युद्ध केवल तबाही ही नहीं लाता, बल्कि कई साल बाद सामने आने वाली ऐसी अजीब और सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटनाओं को भी जन्म देता है. इस पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

एक यूजर का कहना है- ये तो कमाल की चीज़ें हैं, मुझे ये चाहिए. सुप्रीम नान के यूजर ने लिखा- अच्छी हालत में N95 मास्क? अब इनकी कीमत शायद ज़्यादा हो गई होगी. चार्ली नाम के यूजर ने लिखा- नहीं. वे एक महान युग के अनमोल धरोहर हैं और आज उनकी कीमत कहीं अधिक है. Max-Headroom.eth नाम के यूजर ने लिखा-बिना खुले, एयर गैप वाले नोकिया फोन? वह व्यक्ति तो मानो सोने की खान पर बैठा है और उसे इसका पता भी नहीं है.

---- समाप्त ----
