कौन है ललित मोदी की पार्टी में विजय माल्या के साथ दिखी 'मिस्ट्री गर्ल'?

Lalit Modi Birthday Party: सोशल मीडिया पर इन दिनों ललित मोदी की बर्थडे पार्टी के वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में विजय माल्या के साथ एक महिला भी नजर आ रही हैं, जिनके बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन हैं?

ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ तस्वीरें शेयर की हैं. (Photo: X/@LalitKModi)
ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ तस्वीरें शेयर की हैं. (Photo: X/@LalitKModi)

आईपीएल फाउंडर ललित मोदी और कारोबारी विजय माल्या इन दिनों फिर से चर्चा में है. चर्चा की वजह है कि हाल ही में दोनों कारोबारी एक पार्टी में साथ नजर आए थे. इसके साथ ही पार्टी में ललित मोदी ने कहा था कि हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं. इसके बाद से ललित मोदी और विजय माल्या सुर्खियों में है.

ललित मोदी और विजय माल्या के अलावा सोशल मीडिया पर बात एक महिला की भी हो रही है, जो इन दोनों के बीच खड़ी हुई नजर आ रही है. कई लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि आखिर ये महिला कौन है? तो जानते हैं कि इस पार्टी और पार्टी की इस मिस्ट्री गर्ल की कहानी...

क्यों फिर चर्चा में विजय माल्या?

ललित मोदी और विजय माल्या के खबरों में आने की कहानी शुरू होती है 29 नवंबर 2025 से. दरअसल, इस दिन ललित मोदी का जन्मदिन था. बताया जा रहा है कि इस दिन ललित मोदी की ओर से एक पार्टी का आयोजन किया गया, जहां कई हस्तियां पहुंचीं, जिसमें विजय माल्या का नाम भी शामिल है.

इसके बाद ललित कुमार मोदी (@LalitKModi) नाम के एक्स अकाउंट पर पार्टी की तस्वीरें और कई वीडियो शेयर किए गए. एक वीडियो ललित मोदी काफी जोश में डांस करते नजर आए और एक पोस्ट में कई तस्वीरें शेयर की गईं, जिसमें विजय माल्या समेत कई लोग दिखाई दिए.

इसके बाद ललित मोदी ने विजय माल्या के जन्मदिन के मौके पर एक और वीडियो शेयर किया. विजय माल्या को बर्थडे विश करते हुए ललित मोदी ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें वो कह रहे हैं कि हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं. वे मजाक उड़ाने के अंदाज में ये बात कह रहे हैं और पार्टी इंजॉय करते दिख रहे हैं. इस वीडियो में भी ललित मोदी के साथ विजय माल्या और एक महिला दिखाई दीं.

विजय माल्या

वीडियो के वायरल होने के बाद अब लोग जानना चाह रहे हैं कि वीडियो में दिख रही महिला कौन हैं?

कौन हैं ये महिला?

बता दें कि जिस महिला को मिस्ट्री गर्ल माना जा रहा है, वो विजय माल्या की पार्टनर पिंकी लालवानी है. पिंकी लालवानी एक पूर्व एयर होस्टेस हैं और लंबे समय से माल्या के साथ लंदन में रह रही हैं. ललित मोदी ने जब 1 दिसंबर को पार्टी की तस्वीरें शेयर की थीं, उस वक्त भी पिंकी लालवानी पार्टी में नजर आई थीं. पिंकी लालवानी और विजय माल्या की कई तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं और ललित मोदी की पार्टी की तस्वीरों में कई जगह पिंकी लालवानी विजय माल्या के साथ नजर आ रही हैं.

विजय माल्या

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2016 में विजय माल्या और पिंकी लालवानी का रिलेशन चर्चा में आया था और दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया था. पिंकी 2011 में बतौर एयर होस्टेस किंगफिशर से जुड़ी थीं. अभी विजय माल्या पिंकी लालवानी के साथ हैं.

