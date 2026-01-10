scorecardresearch
 
लाबूबू के बाद अब मिरूमी की चर्चा, जानिए क्या है यह नया ट्रेंड

सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बहुत तेजी से बदलते हैं. कुछ समय पहले तक लाबूबू (Labubu) हर जगह नजर आ रहा था, लेकिन अब उसी तरह मिरूमी (Mirumi) चर्चा में आ गई है. खासकर युवाओं और आर्ट टॉय पसंद करने वालों के बीच मिरूमी तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

लाबूबू की लोकप्रियता के बाद लोगों में डिजाइनर टॉय कल्चर को लेकर रुचि बढ़ी. (Photo:mirumi.tokyo)

सोशल मीडिया की दुनिया में एक ट्रेंड खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है. पहले लाबूबू (Labubu) ने लोगों का ध्यान खींचा था और अब उसी की तरह मिरूमी (Mirumi) चर्चा में आ गई है. खासकर युवाओं और कलेक्टर्स के बीच मिरूमी तेजी से लोकप्रिय हो रही है.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स तेजी से बदलते हैं. कुछ समय पहले तक लाबूबू (Labubu) हर जगह चर्चा में था, और अब उसी की जगह मिरूमी (Mirumi) ने ले ली है. अपने क्यूट लेकिन अलग लुक और यूनिक डिजाइन की वजह से मिरूमी युवाओं और कलेक्टर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. Instagram और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर इसकी तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिससे मिरूमी एक नया ट्रेंड बनती जा रही है.

क्या है मिरूमी?
मिरूमी एक डिज़ाइनर टॉय / कैरेक्टर फिगर है, जिसे खास तरह के आर्ट स्टाइल में बनाया गया है. इसका लुक थोड़ा क्यूट, थोड़ा अजीब और थोड़ा डार्क फैंटेसी टाइप का है, जो आजकल युवाओं को काफी पसंद आ रहा है. मिरूमी को लोग सिर्फ खिलौना नहीं, बल्कि कलेक्शन आइटम, डेकोरेशन पीस, सोशल मीडिया स्टेटस सिंबल की तरह देख रहे हैं.

लाबूबू से मिरूमी तक कैसे पहुंचा ट्रेंड?
लाबूबू की लोकप्रियता के बाद लोगों में डिजाइनर टॉय कल्चर को लेकर दिलचस्पी बढ़ी. अब उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए मिरूमी सामने आई है, जो ज्यादा कलरफुल है. अलग-अलग एक्सप्रेशन में आती है. फोटो और रील्स के लिए परफेक्ट मानी जा रही है. इसी वजह से लोग लाबूबू के बाद अब मिरूमी को खरीदने और शेयर करने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है मिरूमी की चर्चा?
मिरूमी इस समय Instagram Reels, YouTube Shorts, Pinterest और Twitter (X) पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इसकी Unboxing वीडियो, Collection Photos, Comparison (Labubu vs Mirumi) शेयर कर रहे हैं, जिससे यह और ज्यादा ट्रेंड में आ गई है.

युवाओं को मिरूमी क्यों पसंद आ रही है?

  • मिरूमी को पसंद करने की कुछ खास वजहें हैं:
  • यूनिक और अलग डिजाइन
  • लिमिटेड एडिशन मॉडल
  • कलेक्शन वैल्यू
  • सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होना
  • कई लोग इसे गिफ्ट के तौर पर भी खरीद रहे हैं.

युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा ये ट्रेंड
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जैसे लाबूबू कुछ समय तक ट्रेंड में रहा, वैसे ही मिरूमी भी फिलहाल हाइप स्टेज में है. हालांकि, अगर इसके नए डिजाइन, नए कैरेक्टर, लिमिटेड कलेक्शन आते रहे, तो मिरूमी लंबे समय तक चर्चा में रह सकती है. लाबूबू के बाद अब मिरूमी ने सोशल मीडिया और कलेक्टर मार्केट में अपनी जगह बना ली है. यूनिक डिजाइन और ट्रेंडी लुक की वजह से मिरूमी खासकर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. 

    Advertisement