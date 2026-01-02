scorecardresearch
 
किम जोंग की बीवी कौन है? तानाशाह से शादी से पहले कैसी थी लाइफ

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पत्नी को लेकर वर्षों से सस्पेंस बरकरार है. वह अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अटकलों का विषय रही हैं.अपने पति के साथ कभी-कभार मीडिया में दिखाई देने के बावजूद, उनके बारे लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है.ऐसे में जानते हैं री सोल जू आखिर करती क्या हैं और उनका जीवन कैसा रहा है.

किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू (Photo - AP)
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी किम जू ए को लेकर चर्चा है कि देश पर आगे पर उसका शासन होगा. उन्होंने अपने पिता  के साथ अपने दादा और परदादा के मकबरे का दौरा किया है. इसे एक बड़ा संकेत माना जा रहा है. इस दौरान उनकी मां री सोल जू भी साथ थीं. किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू भी काफी दिलचस्प शख्सियत रही हैं, क्योंकि उनके बारे में सार्वजनिक तौर पर काफी कम जानकारियां उपलब्ध हैं. 

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, री सोल जू को पहली बार जुलाई 2012 में किम जोंग उन की पत्नी के रूप में पहचाना गया था, जब उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया ने इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की थी.  फिर एकबार बीजिंग के अचानक दौरे के बाद री चीन में फैशन की दुनिया में काफी लोकप्रिय हो गई थीं. उन्हें दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला के साथ एक गर्मजोशी भरी दोस्ती विकसित करते हुए देखा गया था. फैशन के प्रति उनकी पसंद के अलावा, री के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है. 

दक्षिण कोरियाई खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, वह अब 29 वर्ष की हैं और तीन बच्चों की मां हैं. हालांकि, इस नॉर्थ कोरिया की सरकार ने इस जानकारी की पुष्टि नहीं की है. री सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देती हैं. उन्हें आमतौर पर किम के मिसाइल टेस्ट जैसे समारोह के जश्न के दौरान देखा जाता है. उनकी तस्वीरें हमेशा शालीनता से मुस्कुराते हुए, साफ-सुथरे, हल्के रंग के कपड़े पहने हुए ली जाती हैं.

पिता प्रोफेसर और मां थी डॉक्टर
खबरों के मुताबिक, उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था - उनके पिता एक प्रोफेसर और उनकी मां एक डॉक्टर थीं.  उनके जीवन के बारे में या काफी कम जानकारी पब्लिक डोमेन में हैं. वह कैसे दुनिया के सबसे कुख्यात जीवित तानाशाह की पत्नीबनीं, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है.

किम और री की शादी की सही तारीख स्पष्ट नहीं है. कुछ लोगों का कहना है कि शादी 2009 में हुई थी और री ने अगले साल एक बच्चे को जन्म दिया था, जबकि अन्य का कहना है कि दोनों की मुलाकात 2010 में एक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में हुई थी.

किम की शादी को लेकर जानकारियों को सीक्रेट रखना उत्तर कोरियाई लोगों और नॉर्थ कोरिया मामलों पर नजर रखने वाले अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी. किम के पिता ने भी अपनी कई पत्नियों को कभी भी सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किया.

सिंगर हैं किम जोंग उन की पत्नी 
किम से शादी करने से पहले री का जीवन कैसा  था. इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन दक्षिण कोरियाई खुफिया रिपोर्टों में बताया गया है कि उन्होंने एक बार चीन में गायन की शिक्षा ली थी. उन्होंने म्यूजिक का बाकायदा अध्ययन किया है. री उत्तर कोरियाई ऑर्केस्ट्रा में भी परफर्म कर चुकी हैं. और 2005 में उत्तर कोरिया की चीयरलीडिंग टीम की सदस्य के रूप में दक्षिण कोरिया का दौरा किया था.

री पश्चिमी फैशन में रुचि रखने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने डिजाइनर महंगे बैगों के साथ कई बार देखा गया है.   2018 में बीजिंग की यात्रा के दौरान उनके कपड़ों के सेलेक्शन को चीनी प्रेस ने खूब सराहा था. हालांकि, लग्जरी चीजों की शौकिन री के इस वजह से काफी आलोचना भी होती है. क्योंकि नॉर्थ कोरिया में लोग भूखमरी और अकाल से जूझ रहे हैं.

अप्रैल 2018 में री उत्तर कोरियाई नेता की पहली पत्नी बनीं जिन्होंने शिखर सम्मेलन में भाग लिया. किम और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन के बीच अंतर-कोरियाई शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जंग-सूक के साथ दोस्ती की शुरुआत भी की.

कभी साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी से थी दोस्ती
री और किम जंग-सूक की मुलाकात सितंबर 2018 में एक अन्य शिखर सम्मेलन में फिर से हुई थी. बताया जाता है कि संगीत के प्रति उनके प्रेम ने उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बनाया, क्योंकि दोनों महिलाओं का बैकग्राउंड म्यूजिक से जुड़ा रहा है.  किम जंग-सूक ने विश्वविद्यालय में सिंगिंग का अध्ययन किया और सियोल मेट्रोपॉलिटन कोरस में शामिल हुईं, जबकि री ने अपने पति से शादी करने से पहले उन्हासू ऑर्केस्ट्रा में एकल गायिका के रूप में काम किया था.

2017 में, री कई महीनों तक सार्वजनिक रूप से गायब रहीं, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगने लगीं. अगस्त में, दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने बताया कि उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था और गर्भावस्था के कारण ही सार्वजनिक जीवन से दूर हो गई थीं.

ऐसा माना जाता है कि री और किम के अब तीन बच्चे हैं, हालांकि सबसे विस्तृत जानकारी पूर्व एनबीए स्टार डेनिस रोडमैन से मिलती है, जो किम के साथ अपनी विवादास्पद दोस्ती और उत्तर कोरिया की लगातार यात्राओं के लिए जाने जाते हैं.

