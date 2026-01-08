जूते पर जो चिपका, वो भी मिला दिया... गुड़ बनाते शख्स का ये वीडियो हो रहा वायरल!

सोशल मीडिया पर अक्सर फूड मेकिंग के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो देखने में मजा आता है, लेकिन कई वीडियो फूड मेकिंग के प्रोसेस का ऐसा सच दिखा देते हैं, जो काफी घिनौना होता है. ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स गंदगी से वीडियो बना रहा है. जिस गुड़ को लोग हेल्दी मानकर लोग खा रहे होते हैं, वो गुड़ बनने का ये प्रोसेस हैरान कर देने वाला है. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स जूते पहनकर गुड़ बना रहा है.

और पढ़ें

एक्स से लेकर इंस्टाग्राम पर लगातार शेयर हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि शख्स गुड़ का जमाने के बाद उसे इकट्ठा कर रहा है. इस प्रोसेस में वो शख्स उस जगह पर खड़ा है, जहां गुड़ को जमाया गया था. खास बात ये है कि वो इस काम को जूते पहनकर कर रहा है. वहां ही जूते पहनकर गुड़ को हटा रहा है. हद जब हो गई, तब इस शख्स ने जूते पर लगा हुआ गुड़ भी हटाकर सही गुड़ में मिला लिया.

हमारे देश में लाखों मिठाई की दुकानें हैं….!!!



लेकिन एक भी ऐसी दुकान नहीं होगी…



जो स्वच्छता, शुद्धता और मानकों पर 100% खरी उतरती हो…



FSSAI वाले जाते है, गड़बड़ी पकड़ते हैं…



और जेब गर्म करके लौट आते है…



पूरा देश कचरा खा रहा है…!!! pic.twitter.com/sDiTZvjx5i — kapil bishnoi (@Kapil_Jyani_) January 7, 2026

वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब शख्स गुड़ बना रहा होता है, उस वक्त कुछ गुड़ उस शख्स के जूतों पर चिपक जाता है. इसके बाद ये शख्स उस गुड़ को हटाता है और सही गुड़ में मिला देता है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि अब शुद्ध सामान मिलना बंद हो गए है. इस यूजर ने लिखा है- 'हमारे देश में लाखों मिठाई की दुकानें हैं….!!! लेकिन एक भी ऐसी दुकान नहीं होगी, जो स्वच्छता, शुद्धता और मानकों पर 100% खरी उतरती हो. पूरा देश कचरा खा रहा है.'

Advertisement

हालांकि, अभी ये पता नहीं चला है कि वीडियो कहां का है और कब का है. वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इससे पहले कुछ यूजर्स ने दिसंबर में भी इस वीडियो को शेयर किया था, लेकिन अब ये वीडियो फिर से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर हर कोई हैरान है और चिंता है कि वो जो कुछ भी खा रहे हैं, वो कितना शुद्ध और सही है.

---- समाप्त ----