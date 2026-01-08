scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जूते पर जो चिपका, वो भी मिला दिया... गुड़ बनाते शख्स का ये वीडियो हो रहा वायरल!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स जूते पहनकर गुड़ बना रहा है. अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो की काफी चर्चा हो रही है.

Advertisement
X
वीडियो को इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पर शेयर किया जा रहा है. (Photo: X/Kapil_Jyani_)
वीडियो को इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पर शेयर किया जा रहा है. (Photo: X/Kapil_Jyani_)

सोशल मीडिया पर अक्सर फूड मेकिंग के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो देखने में मजा आता है, लेकिन कई वीडियो फूड मेकिंग के प्रोसेस का ऐसा सच दिखा देते हैं, जो काफी घिनौना होता है. ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स गंदगी से वीडियो बना रहा है. जिस गुड़ को लोग हेल्दी मानकर लोग खा रहे होते हैं, वो गुड़ बनने का ये प्रोसेस हैरान कर देने वाला है. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स जूते पहनकर गुड़ बना रहा है. 

एक्स से लेकर इंस्टाग्राम पर लगातार शेयर हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि शख्स गुड़ का जमाने के बाद उसे इकट्ठा कर रहा है. इस प्रोसेस में वो शख्स उस जगह पर खड़ा है, जहां गुड़ को जमाया गया था. खास बात ये है कि वो इस काम को जूते पहनकर कर रहा है. वहां ही जूते पहनकर गुड़ को हटा रहा है. हद जब हो गई, तब इस शख्स ने जूते पर लगा हुआ गुड़ भी हटाकर सही गुड़ में मिला लिया.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब शख्स गुड़ बना रहा होता है, उस वक्त कुछ गुड़ उस शख्स के जूतों पर चिपक जाता है. इसके बाद ये शख्स उस गुड़ को हटाता है और सही गुड़ में मिला देता है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि अब शुद्ध सामान मिलना बंद हो गए है. इस यूजर ने लिखा है- 'हमारे देश में लाखों मिठाई की दुकानें हैं….!!!  लेकिन एक भी ऐसी दुकान नहीं होगी, जो स्वच्छता, शुद्धता और मानकों पर 100% खरी उतरती हो. पूरा देश कचरा खा रहा है.'

Advertisement

हालांकि, अभी ये पता नहीं चला है कि वीडियो कहां का है और कब का है. वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इससे पहले कुछ यूजर्स ने दिसंबर में भी इस वीडियो को शेयर किया था,  लेकिन अब ये वीडियो फिर से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर हर कोई हैरान है और चिंता है कि वो जो कुछ भी खा रहे हैं, वो कितना शुद्ध और सही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Unique marriage tradition China
अनोखा रिवाज... शादी के बाद दूल्हे का घर छोड़ पड़ोसी के यहां चली जाती है दुल्हन
Unique marriage tradition China
यहां चिकन खिलाकर दूल्हा पसंद करती है लड़की... अगर ना है तो वसूलती है कीमत
North East IPS Video
VIDEO: 'आप इंडियन नहीं लगते...' ये कहने पर IPS अधिकारी ने जो जवाब दिया, वो हुआ वायरल!
why-mystery-woman-photo-seen-at-bengaluru-construction-sites-goes-viral
बेंगलुरु के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर क्यों टंगी है इस महिला की तस्वीर? जवाब ढूंढ रहा इंटरनेट
new year underwear color and meaning
प्यार चाहिए तो लाल, नहीं तो ग्रीन... क्यों लोगों ने न्यू ईयर पर विश के हिसाब से पहने अंडरवियर!
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement