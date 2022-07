It's Urgent... चलती बाइक पर लैपटॉप से काम! 'बॉस के ऑर्डर' पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक शख्स बाइक के पीछे बैठकर लैपटॉप यूज कर रहा है. दावा किया गया कि शख्स लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा है, वो भी चलती बाइक पर. इस तस्वीर पर यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों ने कहा कि जान से बढ़कर काम नहीं हो सकता, तो कुछ लोगों ने शख्स के बॉस को खरी-खोटी सुनाई. उन्हें लगा कि बॉस ने शख्स को अर्जेंट काम दिया होगा.

दरअसल, Linkedin पर हर्षमीत सिंह नाम के यूजर ने बाइक पर लैपटॉप यूजर करने वाले शख्स की तस्वीर पोस्ट की है. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा- बेंगलुरू अपने सबसे अच्छे या सबसे खराब स्तर पर? रात 11 बजे शहर के सबसे व्यस्त फ्लाईओवरों में से एक. यहां बाइक पर पीछे बैठा शख्स अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है. यदि आप एक बॉस हैं और अपने सहयोगियों से उनकी सुरक्षा की कीमत पर ऐसे करवाते हैं, तो यह आपके लिए फिर से सोचने का समय है.

हर्षमीत लिखे हैं- आइए 'Its Urgent' और 'Do It ASAP' जैसे शब्दों प्रयोग बेहद सावधानी से करें, खासकर यदि आप बॉस हैं. क्योंकि आप नहीं जानते कि इन शब्दों का आपके कर्मचारियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

Linkedin पोस्ट



Linkedin पर हर्षमीत के इस पोस्ट हजारों लोगों ने रिएक्ट किया है. किसी ने कहा कि कोई जरूरी नहीं शख्स लैपटॉप पर ऑफिस का काम ही कर रहा हो, तो किसी ने कहा कि हो सकता है वो कोई अपना निजी काम कर रहा हो. यूजर्स ने इस मसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी.

एक यूजर मनोज चन्द्रन लिखते हैं- हो सकता है कि वह आखिरी मिनट पर फ्लाइट की बुकिंग या किसी बेहद जरूरी चीज की बुकिंग कर रहा हो. हालांकि, काम जोखिम भरा था. एक अन्य यूजर सिंधु सेल्वराज ने कहा- बेंगलुरू को टैग करना गलत है. तस्वीर कहीं की भी हो सकती है. बिना बताए किसी फोटो लेना भी गलत है, निजता का उल्लंघन है.

यूजर्स ने किया रिएक्ट

रोहित शर्मा ने कहा- हमें ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहिए जिसका हमें आधा ज्ञान हो. वहीं, पवन कुमार लिखते हैं- आजकल अधिकांश कर्मचारी WFH का कर रहे हैं, हो सकता है कि वह अपने लैपटॉप के साथ मौज-मस्ती करने के लिए बाहर जा रहा हो, ताकि जब कॉल आए तो वह जल्दी से लॉगिन कर सके.

यूजर्स की प्रतिक्रिया

यूजर्स ने कहा कि सब व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने काम का प्रबंधन कैसे करे. हर बात पर बॉस को गलत ठहराना सही नहीं होगा. हालांकि, अधिकांश लोगों ने बाइक पर इस तरह काम करने को गलत और जोखिम भरा बताया है. जबकि कुछ ने यह भी कहा कि अगर बॉस ने अर्जेंट वर्क दिया है, बहुत गलत किया है, क्योंकि शख्स बाइक पर है. उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए.