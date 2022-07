पायलट हैं बर्थडे पर अरेस्ट होने वाले Youtube स्टार गौरव तनेजा, पत्नी भी उड़ाती हैं विमान

यूट्यूबर गौरव तनेजा सुर्खियों में है. अपने जन्मदिन पर मेट्रो स्टेशन के पास भारी भीड़ जमा करने के आरोप में नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई. गिरफ्तारी के बाद से गौरव तनेजा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. तो आइए जानते हैं कौन हैं गौरव तनेजा और उनकी गिरफ्तारी पर यूजर्स क्या कह रहे हैं...

बता दें कि गौरव तनेजा को YouTube पर Flying Beast के नाम से जाना जाता है. 9 जुलाई की दोपहर को वो नोएडा सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे. धारा-144 लागू होने के बावजूद भारी भीड़ जमा करने और अफरातफरी का माहौल पैदा होने के बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया. गौरव तनेजा के इंस्टाग्राम अकाउंट से ही फैंस को उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की जानकारी दी गई थी.

सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं गौरव

36 साल के गौरव तनेजा देश के सबसे लोकप्रिय YouTubers में से एक हैं. उनके YouTube चैनल Flying Beast पर 75 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. वो 'फिट मसल टीवी' और 'रसभरी के पापा' चैनल भी चलाते हैं, जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं. अपने चैनल पर वो फिटनेस से संबंधित वीडियो भी बनाते हैं. उनके डेली लाइफ के Vlog को लाखों व्यूज मिलते हैं.

इंस्टाग्राम पर भी गौरव तनेजा के 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. ट्विटर पर भी 7 लाख से अधिक लोग उन्हें फॉलो करते हैं.

यूपी के कानपुर में पैदा हुए गौरव अभी दिल्ली में रहते हैं. उनके यूट्यूब चैनल के मुताबिक, वो एक कामर्शियल पायलट, सर्टिफाइड न्युट्रिशियन एक्सपर्ट और एक पेशेवर बॉडी बिल्डर हैं. उनके पास आईआईटी खड़गपुर से स्नातक की डिग्री भी है. तनेजा वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रहे हैं.

गौरव तनेजा की पत्नी भी हैं फेमस



बता दें कि गौरव तनेजा की पत्नी रितु राठी भी सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हे डेढ़ लाख से ज्यादा फॉलो करते हैं. रितु राठी के इंस्टा बायो के मुताबिक, वो एक पायलट हैं. उनकी फोटोज को हजारों की संख्या में लाइक्स मिलते हैं.



यूजर्स का रिएक्शन

गौरव तनेजा की गिरफ़्तारी पर यूजर्स ने रिएक्ट किया है. गौरव के अरेस्ट होने के बाद ट्विटर पर #GuravaTaneja ट्रेंड करने लगा और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया देने लगे. किसी ने जन्मदिन मनाने के लिए पब्लिक प्लेस के इस्तेमाल पर सवाल उठाए, तो कोई गौरव तनेजा की लोकप्रियता देख हैरान रह गया.

You know the unemployment is on it's peak when people block the roads and violate section 144 for a YouTuber who is giving nothing to you and has no influence in your life.#GauravTaneja