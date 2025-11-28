scorecardresearch
 
शादी में ऐसे जूते की बोली लगाता दिखा विदेशी... Video देख हो जाएंगे लोट-पोट

सोशल मीडिया पर विदेश में हो रही एक शादी का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक विदेशी शख्स ने जूता छिपाई के रस्म को लाइव ऑक्शन में बदल दिया. यह मजेदार वीडियो इंटरनेट पर हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

सोशल मीडिया पर जूते की लाइव बोली लगाता दिखा शख्स (Photo - Instagram/@ dj_realest's profile picture dj_realest)
भारत में शादियों में होने वाली एक रस्म जूता छिपाई होती है. इसमें लड़की वाले दूल्हे का जूता छिपा लेते हैं. इसके बाद दोनों ही पक्षों में इसको लेकर काफी हंसी-मजाक होता है. इंडियन वेडिंग की यह एक मजेदार परंपरा है. अब विदेशों में होने वाली शादियों में भी ये रस्म दिखने लगी है. ऐसा ही अमेरिका में हो रही एक शादी का  मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

शिकागो में एक शादी का दृश्य उस समय वायरल हो गया जब एक इटालियन शख्स ने जुताई छुपाई की रस्म को नीलामी में बदल दिया. जूते देने के लिए उसने उसकी बोली लगानी शुरू कर दी. 

जूता छुपाई रस्म का लाइव ऑक्शन
शादी की इस हंसी-मजाक वाले रस्म को विदेशी शख्स ने लाइव ऑक्शन से और भी ज्यादा मजेदार बना दिया. उसने ऐसे अंदाज में उत्साहित होकर मेहमानों को नीलामी में शामिल होने के लिए जूते की बोली लगानी शुरू की, जिसे देखकर कोई भी हंस-हंसकर लोटपोट हो जाए. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chirag Gandhi - Chicago Indian Wedding DJ (@dj_realest)

वहां मौजूद मेहमानों को उम्मीद थी कि दूल्हे के जूतों को लेकर कोई मजेदार बातचीत होगी, लेकिन अंकल रिची की लाइव नीलामी जल्द ही शादी का मुख्य आकर्षण बन गया. 

मजेदार है जूते की नीलामी का वीडियो
शादी में जूता छिपाई रस्म की लाइव नीलामी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @dj_realest नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - जब जूता छुपई में इटालियन अंकल रिची से मिले. इस शख्स ने पूरे रस्म को एक लाइव नीलामी में बदल दिया.

ऐसे नीलामी में बदल गया जूता चुराई समारोह 
वीडियो में, रिची काफी आत्मविश्वास के साथ शुरुआती बोली लगाते हैं. उन्होंने 200 डॉलर से शुरुआत की. फिर एक अनुभवी बोली लगाने वाले की तरह ऊंची आवाज में उन्होंने उसे 1,000 डॉलर तक पहुंचा दिया.

इस वायरल वीडियो पर काफी लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं. लोग तरह-तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक शख्स ने लिखा है कि अंकल रिची इस शादी का पहला नान डिजर्व करते हैं. एक अन्य ने लिखा कि वह तो पंडित से भी अधिक तेजी से बोल रहे हैं. एक अन्य ने लिखा - इनका टैलेंट इंपोर्ट करो.

क्या है ये रस्म
जूता-छुपाई शादियों में अक्सर हंसी और हल्के-फुल्के मजाक का तरीका होता है. इसके माध्यम से शादी में दूल्हा और दुल्हन के पक्ष से आए मेहमान एक दूसरे से हंसी  मजाकर करते हैं.

