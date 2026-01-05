scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Viral: चीता के साथ रेस लगाता दिखा यूट्यूबर आईशोस्पीड, लोग बोले-'चीता से हारना कैसा लगा'

फेमस यूट्यूबर आईशोस्पीड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह चीते के साथ रेस लगाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में चीता तेजी से दौड़ता है और आईशोस्पीड उससे पीछे रह जाते हैं. वीडियो की शुरुआत में उनके शरीर पर खरोंच भी दिखाई देती है.

Advertisement
X
आईशोस्पीड का चीते के साथ रेस लगाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ( Photo:ishowspeed)
आईशोस्पीड का चीते के साथ रेस लगाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ( Photo:ishowspeed)

फेमस यूट्यूबर आईशोस्पीड एक बार फिर अपने अनोखे वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक चीते के साथ दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेस शुरू होने से पहले आईशोस्पीड चीते के साथ खड़े होते हैं. जैसे ही गिनती खत्म होती है, दोनों दौड़ना शुरू कर देते हैं. चीता बहुत तेज दौड़ता है और आईशोस्पीड उससे पीछे रह जाते हैं.

'इंसान चीते की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता'
आईशोस्पीड नाम से चैनल चलाना वाले डैरेन वाटकिंस जूनियर ने इंस्टाग्राम पर लिखा- 'मैंने चीते के साथ रेस लगाई' लिखकर शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में उनके शरीर पर खरोंच और थोड़ा खून भी दिखाई देता है, जिससे लगता है कि चीते ने उन्हें हल्का सा खरोंच दिया था. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है. कई लोगों ने कहा कि इंसान चीते की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता. कुछ यूजर्स ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीते ने उन्हें खरोंचा हो, जबकि कुछ ने मजाक में कहा कि चीते से हारना कैसा लगा होगा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IShowSpeed (@ishowspeed)

करीब 3.2 करोड़ बार देखा गया वीडियो
यह वीडियो 3 जनवरी 2025 को पोस्ट किया गया था और अब तक इसे करीब 3.2 करोड़ बार देखा जा चुका है और 23 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके है. 1percent_men नाम के यूजर ने लिखा- चीता दौड़ा नहीं, बस चलता रहा. viphair_ashanti नाम के यूजर ने लिखा- अगर चीते ने शुरुआत में धोखा न दिया होता तो तुम जीत जाते. खरोंच जानबूझकर लगाई गई थी. kingjvisual नाम के यूजर ने लिखा- उस चीते ने तो कोशिश भी नहीं की. दूसरी बात, कौन देखना चाहेगा कि मैं एक ऐसा वर्शन एडिट करूं जिसमें चीता अपना निशाना बदल दे? kay_ohyeah_ चीता आराम से जॉगिंग कर रहा था यार, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है.

---- समाप्त ----
Live TV

सम्बंधित ख़बरें

इस बयान पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. ( Photo: Pexels)
सस्ती सिगरेट के लिए वियतनाम जाने की सलाह, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
child lay on railway tracks, freight train passed over him. (Photo - Screengrab)
पटरी पर लेटा मासूम, ऊपर से धड़धड़ाती गुजरी ट्रेन, देखें- VIDEO
Fact Check Video
फैक्ट चेक: बजरंग दल ने बांग्लादेश में फहराया भगवा? नहीं, ये ओडिशा का पुराना वीडियो है  
रिक्रूटर साइमन इंगारी ने महिला की काबिलियत देखकर उसे नौकरी दे दी.  ( Photo: Pexels)
बच्चे को गोद में लेकर इंटरव्यू देने पहुंची महिला, रिक्रूटर की इंसानियत ने जीता दिल
बीमार छुट्टी मांगने पर एक कर्मचारी से बॉस द्वारा लाइव लोकेशन मांगने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ( Photo: Pixabay)
बीमार छुट्टी के बदले लाइव लोकेशन! बॉस की मांग पर भड़के लोग, बोले– यह हद से ज्यादा है
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement