Viral: चीता के साथ रेस लगाता दिखा यूट्यूबर आईशोस्पीड, लोग बोले-'चीता से हारना कैसा लगा'

फेमस यूट्यूबर आईशोस्पीड एक बार फिर अपने अनोखे वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक चीते के साथ दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेस शुरू होने से पहले आईशोस्पीड चीते के साथ खड़े होते हैं. जैसे ही गिनती खत्म होती है, दोनों दौड़ना शुरू कर देते हैं. चीता बहुत तेज दौड़ता है और आईशोस्पीड उससे पीछे रह जाते हैं.

'इंसान चीते की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता'

आईशोस्पीड नाम से चैनल चलाना वाले डैरेन वाटकिंस जूनियर ने इंस्टाग्राम पर लिखा- 'मैंने चीते के साथ रेस लगाई' लिखकर शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में उनके शरीर पर खरोंच और थोड़ा खून भी दिखाई देता है, जिससे लगता है कि चीते ने उन्हें हल्का सा खरोंच दिया था. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है. कई लोगों ने कहा कि इंसान चीते की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता. कुछ यूजर्स ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीते ने उन्हें खरोंचा हो, जबकि कुछ ने मजाक में कहा कि चीते से हारना कैसा लगा होगा.

करीब 3.2 करोड़ बार देखा गया वीडियो

यह वीडियो 3 जनवरी 2025 को पोस्ट किया गया था और अब तक इसे करीब 3.2 करोड़ बार देखा जा चुका है और 23 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके है. 1percent_men नाम के यूजर ने लिखा- चीता दौड़ा नहीं, बस चलता रहा. viphair_ashanti नाम के यूजर ने लिखा- अगर चीते ने शुरुआत में धोखा न दिया होता तो तुम जीत जाते. खरोंच जानबूझकर लगाई गई थी. kingjvisual नाम के यूजर ने लिखा- उस चीते ने तो कोशिश भी नहीं की. दूसरी बात, कौन देखना चाहेगा कि मैं एक ऐसा वर्शन एडिट करूं जिसमें चीता अपना निशाना बदल दे? kay_ohyeah_ चीता आराम से जॉगिंग कर रहा था यार, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है.

