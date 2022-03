'समय आ गया है...मातृभूमि वापस जाएं', यूक्रेन से भारतीयों को ला रहे विमान के पायलट का भावुक संबोधन वायरल

Indians Evacuation From Ukraine: रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है. ऐसे में युद्धग्रस्त देश यूक्रेन (Russia-Ukraine War) में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम भी किया जा रहा है. इस बीच भारतीयों को दिल्ली ला रही एक फ्लाइट में पायलट के अनाउंसमेंट का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है. पायलट ने यात्रियों से जो कहा, वो दिल छू लेने वाला था.

दरअसल, यूक्रेन में फंसे ज्यादातर भारतीयों को निकाला जा चुका है. वे स्पेशल उड़ानों के जरिए भारत लाए जा रहे हैं. ऐसी ही स्पाइसजेट (Spice jet) की एक फ्लाइट के बुडापेस्ट (Budapest) से दिल्ली के लिए टेक ऑफ होने से पहले पायलट ने यात्रियों से जो कहा, वो सुनकर लोग भावुक हो गए.

पायलट ने कही ये बात

फ्लाइट में सवार यात्रियों से पायलट ने कहा- "पूरे स्पाइसजेट परिवार की ओर से, हम बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए इस विशेष उड़ान में आप सभी का स्वागत करते हैं. आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है. आपके साहस और दृढ़ संकल्प पर हमें गर्व है. आपने अनिश्चितता, कठिनाई और डर पर विजय प्राप्त की और सुरक्षित रूप से यहां पहुंच गए. अब समय आ गया है कि हम अपनी मातृभूमि पर वापस जाएं. घर जाने का समय हो गया है."

#SpiceJet just evacuated our stranded people on our first flight from #Ukraine. We are now en route back to #India. Their optimism made us hopeful of helping more Indians who are witnessing the war, through more SG flights. #EvacuationFlights #RescueIndians #HopeForPeace pic.twitter.com/gLdxhhlsax