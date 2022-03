स्किन का रंग देख लाइन में खड़ा किया, टैक्सी ड्राइवर ने वसूले डेढ़ लाख से अधिक, लड़की की कहानी

Russia-Ukraine Crisis: रूस-यूक्रेन के बीच जंग जारी है. जान बचाने के लिए लोग यूक्रेन से भागकर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं. लेकिन इस सफर के दौरान उन्हें तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. एक पत्रकार ने अपनी बहन के यूक्रेन से निकलने की कहानी ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें उसने बताया कि कैसे भूखे-प्यासे, मुश्किल भरे हालातों में उसकी बहन युद्धग्रस्त देश से निकल पाई.

CNN के पत्रकार, बिजान हुसैनी (Bijan Hosseini) Twitter पर लिखते हैं- 'मेरी बहन यूक्रेन में फंस गई थी. ये थ्रेड उसके पोलैंड पहुंचने की अविश्वसनीय यात्रा के बारे में है. इस दौरान उसने नस्लवाद, चोट, ठंड के मौसम और नींद की कमी का अनुभव किया. उसकी कहानी केवल उन सैकड़ों हजारों लोगों में से एक है, जो यूक्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं.'

ऐसे यूक्रेन से पोलैंड भागे

बिजान हुसैनी बताते हैं कि मूल रूप से मेरी बहन Sierra Leone (अफ्रीकी देश) की रहने वाली हैं. वह यूक्रेन की राजधानी Kyiv में कीव में थी, तभी युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते वो वहीं फंस गईं.

Kyiv से लेकर Lviv (पोलैंड बॉर्डर) तक गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ था. इस बीच उन्हें एक गाड़ी मिल गई. 50 हजार रुपये से अधिक देकर और 7 घंटे का सफर कर वो Dnipro (रूस की सीमा के पास पूर्वी यूक्रेन का एक शहर) पहुंचे. लेकिन यहां उन्हें आगे जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली.

My sister was trapped in #Ukraine. This is a thread about her incredible journey to reach #Poland. During her escape she experienced #racism, injuries, freezing temps and sleep deprivation. Her story is only one of the hundreds of thousands of people trying to get out.