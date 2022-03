Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन जंग के बीच जिंदा है प्यार, कपल ने हॉस्पिटल में की शादी

रूसी हमलों के बीच यूक्रेन (Russia-Ukraine War) से कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं. इस दौरान राजधानी कीव (Kyiv) में एक कपल के शादी करने का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है. वायरल वीडियो एक अस्पताल का बताया जा रहा है. अस्पताल में शादी करने वाला ये कपल पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है.

मीडिया आउटलेट Nexta (Belarusian Media Outlet) ने डॉक्टर कपल की शादी का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'कीव में डॉक्टरों ने अस्पताल में ही शादी करने का फैसला किया.' इस वीडियो को करीब दो लाख व्यूज मिल चुके हैं.

आप भी देखें वीडियो-

वायरल वीडियो में कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं. सामने खड़ा एक शख्स उनसे शादी की रस्में पूरी करवा रहा है. कपल के बगल में एक महिला भी खड़ी नजर आ रही है. रस्म पूरी होने के बाद कपल गले मिलते हैं और खुशी का इजहार करते हैं. जंग के बीच ये शादी सुर्खियों में है.

❗️In #Kyiv, doctors decided to get married right in the hospital