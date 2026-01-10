scorecardresearch
 
लंदन में 8 लाख रुपये महीने का फ्लैट कैसा दिखता है? वीडियो में दिखा लग्जरी नजारा

दीपांशी चौधरी द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में ईस्ट-सेंट्रल लंदन में स्थित एक पूरी तरह फर्निश्ड वन-बेडरूम अपार्टमेंट दिखाया गया है.

क्लिप में वह ईस्ट-सेंट्रल लंदन में मौजूद पूरी तरह फर्निश्ड एक बेडरूम अपार्टमेंट दिखाती हैं (Photos: Deepanshi Chaudhary/Instagram)
सोशल मीडिया पर एक वीडियो को लेकर लोग हैरानी जता रहे हैं, जिसमें एक भारतीय महिला ने लंदन के सेंट्रल इलाके में स्थित एक बेडरूम के फ्लैट का टूर कराया है. वजह है इस घर का किराया, जो करीब 8 लाख रुपये प्रति महीना बताया गया है.

यह वीडियो दीपांशी चौधरी ने शेयर किया है. क्लिप में वह ईस्ट-सेंट्रल लंदन में मौजूद पूरी तरह फर्निश्ड एक बेडरूम अपार्टमेंट दिखाती हैं. वीडियो में वह एंट्री पर बने छोटे लॉबी एरिया, दाईं ओर वॉशरूम, एक कॉम्पैक्ट स्टोरेज रूम, क्वीन-साइज़ बेड और अलमारी वाला बेडरूम, सोफा, डाइनिंग टेबल और टीवी से सजा “डिसेंट साइज़” लिविंग रूम और किचन दिखाती नजर आती हैं.

 “लंदन में किराया: 8 लाख रुपये प्रति महीना.”
कैप्शन में दीपांशी ने बताया कि यह फ्लैट सेंट्रल लंदन में है और यहां से सेंट पॉल्स कैथेड्रल का सीधा नज़ारा दिखता है. उन्होंने यह भी साफ किया कि किराया ज्यादा इसलिए है क्योंकि यह अपार्टमेंट क्रिसमस सीज़न में 30 दिनों के शॉर्ट-टर्म स्टे के लिए बुक किया गया था.दीपांशी ने वीडियो में कहा, “हां, किराया काफी ज्यादा है, लेकिन लोकेशन पूरी तरह इसके लायक है.”

हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स इस रकम को सुनकर चौंक गए. एक यूज़र ने लिखा, “इतना ज्यादा नहीं है क्या?” वहीं एक अन्य ने दावा किया कि हैम्पस्टेड जैसे इलाकों में 2,000 से 3,000 पाउंड महीने में डबल-स्टोरी घर मिल जाते हैं.

देखें वायरल वीडियो

 

कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए. एक यूज़र ने लिखा कि वह Canary Wharf में रहते हैं और तीन बेडरूम के फ्लैट का किराया, बिल्स समेत, 3,200 पाउंड महीना है. उन्होंने यह भी कहा कि सेंट पॉल्स कैथेड्रल वहां से सेंट्रल लाइन से सिर्फ 10–15 मिनट की दूरी पर है.

कई यूज़र्स ने कहा कि लंदन में 4,000 से 5,000 पाउंड महीने में दो बेडरूम के फ्लैट मिल सकते हैं. वहीं कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर इतनी महंगी जगह पर रहने की हैसियत किसकी होती है. एक कमेंट में लिखा गया, “लंदन में ज्यादातर लोग इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते. आप ऐसा कौन सा काम करती हैं?”

कुछ दर्शकों का यह भी मानना था कि लंदन भले ही घूमने या शॉर्ट स्टे के लिए आकर्षक हो, लेकिन लंबे समय तक रहने के लिहाज से ब्रिटेन के अन्य इलाके ज्यादा बेहतर और किफायती हैं.

यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक झलक कैसे लंदन के रियल एस्टेट किराए को लेकर बड़ी बहस छेड़ सकती है.

