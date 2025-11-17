लंदन की Thames नदी में भारतीय ने धोए पैर, लोग बोले-ये इंडिया नहीं है!

लंदन दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है, जहां पूरी दुनिया से लोग आकर बसते हैं. यहां बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं-काम करते हैं, पढ़ते हैं और अब शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. इसके बावजूद, कई पश्चिमी देशों में बाहरी समुदायों को लेकर समय–समय पर नकारात्मक कैंपेन चलाए जाते हैं और उनकी आदतों या संस्कृति पर तंज कसा जाता है.

इसी माहौल के बीच लंदन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोर पकड़े हुए है. दावा किया जा रहा है कि Thames नदी के किनारे एक भारतीय युवक का फुटेज सामने आया है, जिसके बहाने विदेश में बसे भारतीयों को फिर से निशाने पर लिया जा रहा है. वायरल क्लिप में व्यक्ति थेम्स के पानी में खड़ा होकर अपने पैर धोता दिखाई देता है. जैसे ही यह वीडियो फैला, सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई.किसी ने इसे पब्लिक प्लेस में अनुचित व्यवहार बताया, तो कुछ लोगों ने कहा कि यह महज एक साधारण आदत है जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. वहीं किसी का कहना था शख्स को ये समझना चाहिए ये इंडिया नहीं है.

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर 'द लास्ट ऑवर न्यूज़ बाय अवनी शर्मा' ने शेयर किया गया था. पोस्ट में लंबा कैप्शन जोड़कर यह भी कहा गया कि वीडियो में दिख रहा शख्स सिर्फ पैर ही नहीं, बल्कि बाद में नदी में उतरकर नहाता भी नजर आया.

पोस्ट में आगे लिखा था कि पिछले कुछ हफ्तों में कनाडा जैसे देशों से भी ऐसे वीडियो सामने आए हैं.जहां एक भारतीय परिवार स्थानीय नदी में नहाता और साबुन का इस्तेमाल करता दिखा था. ऐसी बार-बार सामने आने वाली घटनाओं ने इंटरनेट पर पहले से मौजूद रूढ़ियों को और बढ़ाया है और विदेशी धरती पर रहने वाले भारतीयों के प्रति नकारात्मक धारणाओं को हवा दे रही हैं.

अब बात सोशल मीडिया रिएक्शन की

कई यूजर्स ने कहा कि नदी में पैर धोने को मुद्दा बनाना ही गलत है.कानूनी तौर पर इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं. कुछ लोगों का मानना था कि कई बार ऐसे वीडियो जानबूझकर शूट किए जाते हैं ताकि भारतीयों की इमेज खराब हो सके.वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि वीडियो में कहीं यह साफ़ नहीं होता कि व्यक्ति भारतीय ही है.यह किसी भी दक्षिण एशियाई समुदाय का हो सकता है.



