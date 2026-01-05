scorecardresearch
 
बेघर अमेरिकी कपल को खाना खिलाता भारतीय शख्स, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल

न्यूयॉर्क को अक्सर अमीरी और परफेक्ट जिंदगी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो इस शहर की दूसरी सच्चाईा तस्वीर दिखाता है. वीडियो में एक भारतीय युवक न्यूयॉर्क की सड़कों पर रह रहे बेघर अमेरिकी कपल को पानी और खाना देता नजर आता है.

इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर नोआ ने वीडियो शेयर किया (Photos: @flexnoahh/Instagram)
दुनिया भर में न्यूयॉर्क को अमीरों के शहर के तौर पर जाना जाता है. कहा जाता है कि यहां सब कुछ परफेक्ट है-चमकती इमारतें, लग्जरी लाइफ और तेज रफ्तार जिंदगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस चमक-दमक के पीछे की वो सच्चाई दिखा रहा है, जिसे अक्सर लोग देखना नहीं चाहते.

न्यूयॉर्क की सड़कों पर रह रहे बेघर लोगों की हकीकत को सामने लाते इस वीडियो ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. वीडियो में एक भारतीय युवक सड़क पर बैठे एक बेघर अमेरिकी कपल की मदद करता दिख रहा है. वह न सिर्फ उन्हें पीने का पानी देता है, बल्कि उनके लिए खाना भी लेकर आता है. इस पूरे पल को युवक ने कैमरे में कैद कर इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर नोआ ने वीडियो के साथ जो कैप्शन लिखा, उसने लोगों के दिल को छू लिया। उन्होंने लिखा-मैं ये देखकर रो पड़ा. बिना पानी इंसान कितने दिन जिंदा रह सकता है? न्यू ईयर के दिन इस कपल से मुलाकात हुई और ये देखकर दिल टूट गया कि इनके पास पानी तक नहीं था. पहले इन्हें पानी दिया, फिर खाना लेकर आया। मदद कर पाया, खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि नोआ सड़क किनारे बैठे उस बेघर कपल के पास पहुंचते हैं. दोनों मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं. सबसे पहले नोआ उन्हें पानी की बोतलें देते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें और किसी चीज की ज़रूरत है. इस पर बुज़ुर्ग शख्स बेहद संकोच के साथ जवाब देता है कि अगर कुछ सस्ता मिल जाए… जैसे मैकडॉनल्ड्स.

इसके बाद नोआ उनका ऑर्डर लेते हैं और पास के फास्ट फूड आउटलेट से खाना लेकर लौटते हैं. वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है, जब वह शख्स नोआ की ओर देखकर कहता है कि गॉड ब्लेस यू.

---- समाप्त ----
