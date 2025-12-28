दुबई में सुबह काम पर जाते मजदूरों का वीडियो वायरल, लोग बोले- 'हमारे भारत से बढ़कर कुछ भी नहीं'

दुबई से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है. इस वीडियो में सुबह-सुबह काम पर जाने वाले प्रवासी मजदूरों की जिंदगी की एक सच्ची झलक देखने को मिल रही है. दुबई में रहने वाले भारतीय नागरिक पंकज चौहान ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया है. वीडियो में सुबह करीब 4:45 बजे का समय दिखाया गया है, जब सुरक्षा हेलमेट पहने सैकड़ों मजदूर लंबी कतार में खड़े होकर बसों में चढ़ते नजर आ रहे हैं. ये सभी श्रमिक अपने-अपने काम पर जाने के लिए तैयार हैं. यह जगह किसी श्रमिक आवास क्षेत्र की लगती है, जहां से रोजाना मजदूरों को काम के लिए ले जाया जाता है.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
'दुबई का हाल यही है' उनकी यह एक लाइन ही पूरे वीडियो की कहानी बयान कर देती है. चमक-दमक और ऊंची इमारतों के पीछे छुपी मेहनत और संघर्ष इस वीडियो में साफ दिखाई देता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और अब तक इसे 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो उन लाखों प्रवासी मजदूरों की हकीकत दिखाता है, जो बेहतर कमाई के लिए अपने परिवार और देश से दूर रहते हैं.
लोगों की भावुक प्रतिक्रिया
कमेंट सेक्शन में भावनाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा,'हमारे भारत से बेहतर कुछ नहीं है और परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं. पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनों के साथ रहकर.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सऊदी अरब में भी यही हाल है, मैं खुद सात साल तक ऐसे ही रहा हूं.' कई लोगों ने कहा कि विदेश में पैसा तो मिल जाता है, लेकिन परिवार से दूर रहने का दर्द बहुत भारी होता है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि जो लोग भारत में रहकर शिकायत करते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए.
मेहनत के पीछे छुपा दर्द
यह वीडियो याद दिलाता है कि दुबई जैसे शहरों की चकाचौंध के पीछे हजारों मजदूरों की कड़ी मेहनत, त्याग और संघर्ष छुपा हुआ है. सुबह अंधेरे में घर से निकलना, घंटों काम करना और परिवार से दूर रहना – यही कई प्रवासी मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी है. यह वीडियो सिर्फ एक सुबह का दृश्य नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए हर दिन खुद से समझौता करते हैं.