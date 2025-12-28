scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दुबई में सुबह काम पर जाते मजदूरों का वीडियो वायरल, लोग बोले- 'हमारे भारत से बढ़कर कुछ भी नहीं'

दुबई में रहने वाले एक भारतीय द्वारा शेयर किए गए वीडियो में 4:45 बजे प्रवासी मजदूरों को काम पर जाते देखा गया. वीडियो ने विदेश में बेहतर कमाई के पीछे छुपे संघर्ष और परिवार से दूर रहने की पीड़ा को सामने ला दिया. सोशल मीडिया पर लोग इसे मेहनत और बलिदान की असली तस्वीर बता रहे हैं.

Advertisement
X
दुबई में रहने वाले एक भारतीय युवक ने सुबह बसों से काम पर जाते प्रवासी मजदूरों का वीडियो शेयर किया है. ( Photo: Instagram/@pankaj__7755)
दुबई में रहने वाले एक भारतीय युवक ने सुबह बसों से काम पर जाते प्रवासी मजदूरों का वीडियो शेयर किया है. ( Photo: Instagram/@pankaj__7755)

दुबई से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है. इस वीडियो में सुबह-सुबह काम पर जाने वाले प्रवासी मजदूरों की जिंदगी की एक सच्ची झलक देखने को मिल रही है. दुबई में रहने वाले भारतीय नागरिक पंकज चौहान ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया है. वीडियो में सुबह करीब 4:45 बजे का समय दिखाया गया है, जब सुरक्षा हेलमेट पहने सैकड़ों मजदूर लंबी कतार में खड़े होकर बसों में चढ़ते नजर आ रहे हैं. ये सभी श्रमिक अपने-अपने काम पर जाने के लिए तैयार हैं. यह जगह किसी श्रमिक आवास क्षेत्र की लगती है, जहां से रोजाना मजदूरों को काम के लिए ले जाया जाता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
'दुबई का हाल यही है' उनकी यह एक लाइन ही पूरे वीडियो की कहानी बयान कर देती है. चमक-दमक और ऊंची इमारतों के पीछे छुपी मेहनत और संघर्ष इस वीडियो में साफ दिखाई देता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और अब तक इसे 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो उन लाखों प्रवासी मजदूरों की हकीकत दिखाता है, जो बेहतर कमाई के लिए अपने परिवार और देश से दूर रहते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pankaj Chauhan (@pankaj__7755)

---- समाप्त ----
Live TV

लोगों की भावुक प्रतिक्रिया
कमेंट सेक्शन में भावनाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा,'हमारे भारत से बेहतर कुछ नहीं है और परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं. पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनों के साथ रहकर.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सऊदी अरब में भी यही हाल है, मैं खुद सात साल तक ऐसे ही रहा हूं.' कई लोगों ने कहा कि विदेश में पैसा तो मिल जाता है, लेकिन परिवार से दूर रहने का दर्द बहुत भारी होता है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि जो लोग भारत में रहकर शिकायत करते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए.

Advertisement

मेहनत के पीछे छुपा दर्द
यह वीडियो याद दिलाता है कि दुबई जैसे शहरों की चकाचौंध के पीछे हजारों मजदूरों की कड़ी मेहनत, त्याग और संघर्ष छुपा हुआ है. सुबह अंधेरे में घर से निकलना, घंटों काम करना और परिवार से दूर रहना – यही कई प्रवासी मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी है. यह वीडियो सिर्फ एक सुबह का दृश्य नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए हर दिन खुद से समझौता करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

बचपन में अगवा हुआ चीनी युवक 21 साल बाद डीएनए टेस्ट के जरिए अपने असली माता-पिता से मिला. ( Photo: Pixabay)
21 साल बाद घर लौटा अगवा हुआ बेटा, माता-पिता से मिलकर बोला – 'यह मेरे लिए पुनर्जन्म है'
woman-gets-termination-email-from-company-she-never-worked-for-viral
जिस कंपनी में कभी काम नहीं किया, वहीं से आ गया टर्मिनेशन ईमेल
indonesia-wedding-video-bride-stops-woman-from-kissing-grooms-hand
वेडिंग फोटोशूट में बवाल... दूल्हे का हाथ चूमने बढ़ी महिला, दुल्हन ने बाल खींचकर गिराया
यूजर्स इसे महिलाओं के प्रति संवेदनशील और सराहनीय कदम बता रहे हैं. ( Photo: moniakshaylove12)
बेंगलुरु के मॉल में गर्भवती महिलाओं के लिए पिंक पार्किंग, लोग बोले- ऐसी सोच हर जगह होनी चाहिए
gig economy, Blinkit delivery, Thapliyal Ji
दर्द सुनाकर वायरल हुए डिलीवरी बॉय की राघव चड्ढा से मुलाकात
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement