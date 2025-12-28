दुबई में सुबह काम पर जाते मजदूरों का वीडियो वायरल, लोग बोले- 'हमारे भारत से बढ़कर कुछ भी नहीं'

लोगों की भावुक प्रतिक्रिया

कमेंट सेक्शन में भावनाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा,'हमारे भारत से बेहतर कुछ नहीं है और परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं. पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनों के साथ रहकर.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सऊदी अरब में भी यही हाल है, मैं खुद सात साल तक ऐसे ही रहा हूं.' कई लोगों ने कहा कि विदेश में पैसा तो मिल जाता है, लेकिन परिवार से दूर रहने का दर्द बहुत भारी होता है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि जो लोग भारत में रहकर शिकायत करते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए.

मेहनत के पीछे छुपा दर्द

यह वीडियो याद दिलाता है कि दुबई जैसे शहरों की चकाचौंध के पीछे हजारों मजदूरों की कड़ी मेहनत, त्याग और संघर्ष छुपा हुआ है. सुबह अंधेरे में घर से निकलना, घंटों काम करना और परिवार से दूर रहना – यही कई प्रवासी मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी है. यह वीडियो सिर्फ एक सुबह का दृश्य नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए हर दिन खुद से समझौता करते हैं.