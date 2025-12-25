scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

येशु दी बल्ले-बल्ले से जिंगल बेलवा तक, देसी बीट्स पर ट्रेंड कर रहे हैं क्रिसमस गाने

क्रिसमस आते ही जो गाना सबसे ज्यादा सुनाई देता है, जिंगल बेल का वही मशहूर गीत अब नए-नए वर्जन में ट्रेंड करने लगा है. भारत में इस क्रिसमस सॉन्ग को लोगों ने अपने-अपने अंदाज में अपनाया है. कहीं इसे पंजाबी ट्यून्स के साथ मिक्स कर दिया गया है, तो कहीं इसका मज़ेदार भोजपुरी वर्जन सामने आया है.सोशल मीडिया पर इन देसी अवतारों के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Advertisement
X
भारत में इस क्रिसमस सॉन्ग को लोगों ने अपने-अपने अंदाज में अपनाया है (Photo:AP)
भारत में इस क्रिसमस सॉन्ग को लोगों ने अपने-अपने अंदाज में अपनाया है (Photo:AP)

सोशल मीडिया पर इन दिनों पंजाबी बीट्स वाले क्रिसमस गाने जबरदस्त तरीके से छाए हुए हैं. क्रिसमस के पारंपरिक गीतों को जब भांगड़ा की धुन मिलती है, तो माहौल अपने-आप मस्ती से भर जाता है. ये गाने इतने कैची और जोश से भरे हैं कि लोग बिना सोचे-समझे छोटे, मजेदार और एनर्जी से लबालब डांस वीडियो बनाने लगते हैं. इंस्टाग्राम रील्स हों या शॉर्ट वीडियोज, हर जगह यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है.

इस नए और अनोखे ट्रेंड को लोकप्रिय बनाने में दीपक जॉनसन की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है. वे एक ईसाई संगीतकार, गायक और पादरी हैं, जिनका मकसद आस्था को सरल, मजेदार और आम लोगों के करीब लाना है. अपने म्यूजिक लेबल येशुआ प्रोडक्शंस के जरिये उन्होंने पंजाबी भक्ति गीतों को यूट्यूब, स्पॉटिफाई और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया. देखते ही देखते ये गाने वायरल हो गए.

दीपक जॉनसन का सबसे चर्चित गीत ‘येशु दी बल्ले-बल्ले’ माना जा रहा है. इस गाने में येशु को एक सितारे की तरह पेश किया गया है और इसकी पंजाबी भांगड़ा बीट्स सुनते ही लोगों के कदम खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं. यही वजह है कि यह गाना रील्स और डांस वीडियोज में जमकर इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा ‘होइया रहमतां’, ‘मेहरान’ और ‘असल खुदा’ जैसे गीतों को भी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Naturist New Year celebration
कपड़े उतारकर लोग मनाएंगे नए साल का जश्न... यहां होती हैं ऐसी पार्टियां
Boss gifts cosmetic surgery Christmas
ब्रेस्ट साइज सर्जरी का गिफ्ट... बॉस ने क्रिसमस पर दिया महिला को ये तोहफा
महिला और उसकी मां के खिलाफ बीमा फ्रॉड के आरोप में कार्रवाई की जा रही है. ( Photo: Pixabay)
कई सालों तक खुद का डेथ सर्टिफिकेट लेकर घूमती रही महिला, बाद में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Swiggy annual report 2025
पूरे साल एक ही रेस्टोरेंट से शख्स ने मंगाया खाना, खर्च कर डाले इतने लाख
Anunay Sood death cause
इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद की मौत का खुला राज... इस वजह से गई थी जान
Advertisement

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adarsh (@adarsh.itself)

वायरल गानों की इस सूची में ‘येशु दा जनम होया भागा वाली रात नू’, ‘हैप्पी बर्थडे जीसस’ और मजेदार भोजपुरी वर्जन ‘जिंगल बेलवा’ भी शामिल हैं. इन गीतों ने न सिर्फ लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, बल्कि हंसी और डांस से भरे वीडियो बनाने का एक मजेदार बहाना भी दे दिया है.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nitin Mishra (@vasumishra88)

इस क्रिसमस कुछ और गाने भी खासे चर्चा में रहे. ‘नूर जग्ग दा’ (एस्थर मसीह) को रील्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जा रहा है. वहीं ‘क्रिसमस गीत 2025’ (अगापे सिस्टर्स और जाहिद नजीर) पारिवारिक डांस वीडियोज़ में खूब इस्तेमाल हो रहा है. दूसरी ओर, ‘येशु पैदा होया’ (अरमान मसीह) चर्चों में भावनात्मक माहौल बनाते हुए लोगों के दिलों को छू रहा है.

कुल मिलाकर, इस साल भारत में क्रिसमस सिर्फ़ परंपराओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भांगड़ा बीट्स पर झूमती आस्था का उत्सव बन गया है, जहाँ श्रद्धा, संगीत और सोशल मीडिया एक साथ नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement