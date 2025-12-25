येशु दी बल्ले-बल्ले से जिंगल बेलवा तक, देसी बीट्स पर ट्रेंड कर रहे हैं क्रिसमस गाने

सोशल मीडिया पर इन दिनों पंजाबी बीट्स वाले क्रिसमस गाने जबरदस्त तरीके से छाए हुए हैं. क्रिसमस के पारंपरिक गीतों को जब भांगड़ा की धुन मिलती है, तो माहौल अपने-आप मस्ती से भर जाता है. ये गाने इतने कैची और जोश से भरे हैं कि लोग बिना सोचे-समझे छोटे, मजेदार और एनर्जी से लबालब डांस वीडियो बनाने लगते हैं. इंस्टाग्राम रील्स हों या शॉर्ट वीडियोज, हर जगह यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है.

इस नए और अनोखे ट्रेंड को लोकप्रिय बनाने में दीपक जॉनसन की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है. वे एक ईसाई संगीतकार, गायक और पादरी हैं, जिनका मकसद आस्था को सरल, मजेदार और आम लोगों के करीब लाना है. अपने म्यूजिक लेबल येशुआ प्रोडक्शंस के जरिये उन्होंने पंजाबी भक्ति गीतों को यूट्यूब, स्पॉटिफाई और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया. देखते ही देखते ये गाने वायरल हो गए.

दीपक जॉनसन का सबसे चर्चित गीत ‘येशु दी बल्ले-बल्ले’ माना जा रहा है. इस गाने में येशु को एक सितारे की तरह पेश किया गया है और इसकी पंजाबी भांगड़ा बीट्स सुनते ही लोगों के कदम खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं. यही वजह है कि यह गाना रील्स और डांस वीडियोज में जमकर इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा ‘होइया रहमतां’, ‘मेहरान’ और ‘असल खुदा’ जैसे गीतों को भी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

वायरल गानों की इस सूची में ‘येशु दा जनम होया भागा वाली रात नू’, ‘हैप्पी बर्थडे जीसस’ और मजेदार भोजपुरी वर्जन ‘जिंगल बेलवा’ भी शामिल हैं. इन गीतों ने न सिर्फ लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, बल्कि हंसी और डांस से भरे वीडियो बनाने का एक मजेदार बहाना भी दे दिया है.

इस क्रिसमस कुछ और गाने भी खासे चर्चा में रहे. ‘नूर जग्ग दा’ (एस्थर मसीह) को रील्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जा रहा है. वहीं ‘क्रिसमस गीत 2025’ (अगापे सिस्टर्स और जाहिद नजीर) पारिवारिक डांस वीडियोज़ में खूब इस्तेमाल हो रहा है. दूसरी ओर, ‘येशु पैदा होया’ (अरमान मसीह) चर्चों में भावनात्मक माहौल बनाते हुए लोगों के दिलों को छू रहा है.

कुल मिलाकर, इस साल भारत में क्रिसमस सिर्फ़ परंपराओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भांगड़ा बीट्स पर झूमती आस्था का उत्सव बन गया है, जहाँ श्रद्धा, संगीत और सोशल मीडिया एक साथ नजर आ रहे हैं.

