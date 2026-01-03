‘कनाडा से लौट क्यों आए?’ इंडियन ने वीडियो बनाकर सुनाई आपबीती, वीडियो वायरल

करीब डेढ़ साल पहले कनाडा से भारत लौटने के बाद भी सस्वत से आज तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है-वापस क्यों आ गए? इसी सवाल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारतीय प्रोफेशनल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सस्वत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की.

सस्वत के मुताबिक, भारत लौटने की सबसे बड़ी वजह काम थी. उन्होंने साफ कहा कि कनाडा में अगर आपके पास PR (Permanent Residency) नहीं है, तो कॉर्पोरेट जॉब मिलने की संभावना 1–2% से ज़्यादा नहीं होती.उन्होंने बताया कि जिस कंपनी में वह आज भारत में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में कनाडा में इंटरव्यू देने के बावजूद उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और वजह थी PR का न होना.

'यहां लाइफ इतनी आसान नहीं'

सस्वत ने बताया कि मैं उन जॉब्स के लिए विदेश नहीं गया था जो मुझे वहां मिल रही थीं. बेहतर जिंदगी की तलाश में गया था, लेकिन समझ आया कि मैं भारत में पहले ही बेहतर जिंदगी जी रहा था.उनका कहना है कि जिस लाइफ का सपना लोग विदेश में देखते हैं, वहां पहुंचने में 8–10 साल की जद्दोजहद लग जाती है.

परिवार से दूर रहकर समझ आया असली मतलब

दूसरी बड़ी वजह थी परिवार. सस्वत कहते हैं कि विदेश जाने से पहले लगता है कि आजादी मिलेगी, लेकिन छह महीने अकेले रहने के बाद सोच बदल जाती है.भारत में परिवारों में बहस होती है, तकरार होती है, लेकिन वही सबसे अच्छी जिंदगी है.उनके मुताबिक, अकेले रहकर समझ आता है कि परिवार के बिना जिंदगी कितनी खाली लगती है

देखें वायरल वीडियो

‘भारत लौटना सही फैसला था’

सस्वत मानते हैं कि कनाडा में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ हवा और अच्छी सड़कें हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके कई दोस्त आज भी विदेश में सेटल होने के संघर्ष में फंसे हैं और इस चक्कर में परिवार के साथ कीमती समय खो रहे हैं.भारत लौटने के बाद उन्होंने जो प्लान बनाया, उसे पिछले डेढ़ साल में पूरा किया. उनके मुताबिक, आज जिंदगी अच्छी है. भारत लौटना मेरा सही फैसला था.

बदलता ग्लोबल माहौल

सस्वत की कहानी ऐसे समय सामने आई है, जब 2025 में कई देशों ने वीजा नियम सख्त कर दिए हैं.कनाडा ने भी स्टडी परमिट पर फेडरल कैप लगाते हुए सिर्फ 4.37 लाख परमिट जारी करने का फैसला किया है.यही वजह है कि अब कई भारतीयों के लिए विदेश का सपना पहले से ज्यादा महंगा, धीमा और अनिश्चित होता जा रहा है.

