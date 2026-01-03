कोई सोना पीकर, तो कोई खून पीकर... हमेशा जिंदा रहने की इन लोगों ने की थी कोशिश

करोड़पति टेक कारोबारी और बायो हैकर ब्रायन जॉनसन 2025 में उम्र को रोकने के अपने उपायों की वजह से सुर्खियों में रहे. ब्रायन मौत के चंगुल से बचने के लिए सालाना 20 लाख डॉलर खर्च करते हैं. एक समय, 48 साल के ब्रायन ने अपने किशोर बेटे के ब्लड प्लाज्मा के ट्रांसफ्यूजन के जरिए अपनी जैविक उम्र को रोकने की कोशिश की थी. ब्रायन अकेले नहीं हैं इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है.

ब्रायन के कारनामें कुछ वैसे लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने हमेशा जीवित रहने की कोशिश की है. यहां ऐसे ही कुछ शख्सियतों की कहानी बताई जा रही है, जिन्होंने हमेशा जिंदा रहने की कोशिश की.

अमृत खोजने के पीछे पागल था ये राजा

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक,2200 वर्ष से भी अधिक समय पहले, चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग ने अपनी प्रजा को जीवन का अमृत खोजने का कार्य सौंपा था. इस खोज में उन्होंने पारा सल्फाइड से बने सिंदूर का सेवन किया, ताकि वे अधिक समय तक जीवित रह सकें. यह किसी भी तरह से कारगर या सफल उपाय नहीं था. इस सम्राट की 49 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई. पारा ही उनकी मौत का कारण बना.

अमर होने के लिए बच्चों का खून पीता था ये पोप

पोप इनोसेंट VIII का लोगों को विरोध करना पड़ा, क्योंकि वह एक दुष्ट धार्मिक व्यक्ति थे और कथित तौर पर बच्चों का खून पीने के फायदे के बारे में उपदेश देते थे. उनके उपदेश के मुताबिक, हमेशा जिंदा रहने के बच्चों का खून पीना जरूरी था. 1492 में वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें किशोर लड़कों का खून पिलाया गया. बेचारे लड़कों की बलि बिना किसी कारण के दी गई, क्योंकि पोप कुछ ही दिनों बाद मर गए.

सोना पिघला कर पीती थी ये महिला

डायने डी पोइटियर्स, 16वीं सदी की एक फ्रांसीसी कुलीन महिला और राजा हेनरी द्वितीय की प्रेमिका, शाश्वत सुंदरता की खोज में मारी गईं. हमेशा जवान रहने के लिए वह पीने योग्य सोना पीती थीं. उनकी मृत्यु के सदियों बाद, 66 वर्ष की आयु में, विशेषज्ञों ने उनके बालों में काफी मात्रा में सोना मिला. इससे पता चलता है कि उनकी मृत्यु लंबे समय तक सोना पीने के कारण ही हुई थी.

