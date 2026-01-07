जिस स्टूडेंट को मिला 2.5 करोड़ का पैकेज, उसकी सिंपलिसिटी देख हर कोई हैरान! देखें वीडियो

हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के एक स्टूडेंट की काफी चर्चा हुई, जिन्हें 2.5 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ था. 2.5 करोड़ का ऑफर मिलने के बाद चर्चा में आए Edward Nathan अब अपनी सिंपलिसिटी को लेकर खबरों में आ गए हैं. दरअसल, एडवर्ड का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि वो अपने टीचर के सामने काफी सौम्य दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो उस वक्त का है, जब वो ढाई करोड़ पैकेज मिलने के बाद पहली बार आईआईटी हैदराबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर बीएस मूर्ति से मिलने गए थे.

इस दौरान वर्घीस टीशर्ट, जींस पहने हुए नजर आए. इसके साथ ही लोगों को मुलाकात में उनका बिहेवियर काफी पसंद आ रहा है. आईआईटी हैदराबाद की ओर से शेयर किए गए वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं और वर्घीस की सिंपलिसिटी की काफी तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि प्रोफेसर मूर्ति वर्घीस को बधाई देते हैं और उनसे कहते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने इंस्टीट्यूट को गर्व महसूस कराया है.

वर्घीस ने भी अपनी जर्नी के बारे में बात की और माना कि उन्हें ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी. उन्होंने कैंपस में अपने पूरे समय के दौरान उनका साथ देने के लिए IIT हैदराबाद के फैकल्टी और एकेडमिक इकोसिस्टम का भी शुक्रिया अदा किया.

कितने का मिला था पैकेज?

बता दें कि वर्गिस को नीदरलैंड्स की एक फर्म से 2.5 करोड़ का पैकेज मिला है और वह जुलाई से ऑप्टिवर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करेंगे. यह पैकेज न केवल इस साल का बल्कि IIT हैदराबाद के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है. IIT हैदराबाद की स्थापना साल 2008 में हुई थी और तक से लेकर अब तक किसी भी छात्र को इतना बेहतरीन पैकेज नहीं मिला था. यह ऑफर उन्हें समय इंटर्नशिप के बाद प्री-प्लेसमेंट ऑफर के तहत मिली है.



