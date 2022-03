12वीं के पेपर में 24 नंबर, फिर भी क्रैक किया UPSC, IAS का ट्वीट वायरल

स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाला औसत दर्जे का छात्र भी कामयाबी की इबारत लिख सकता है, बस चाहिए तो कड़ी मेहनत, लगन और जुनून. सोशल मीडिया पर ऐसे ही आईएएस अधिकारी (IAS Officer) की कहानी सामने आई है, जिसने बोर्ड एग्जाम (हाईस्कूल) में महज 44% अंक हासिल किए थे. लेकिन कुछ कर गुजरने के जज्बे के बलबूते वो शख्स IAS बनने में कामयाब हुआ. खुद IAS ने इस बारे में ट्वीट किया है. आइए जानते हैं पूरा किस्सा..

आपको बता दें कि इस आईएएस अधिकारी का नाम अवनीश शरण (Awanish Sharan) है. उन्होंने हाल ही में एक किताब के पन्ने को ट्वीट किया. इस ट्वीट के अनुसार, किताब को IAS जितिन यादव (Jitin Yadav) ने लिखा है. किताब सिविल सर्विस एग्जाम (Civil Service Examination) की तैयारी करने वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है.

'एवरेज स्टूडेंट'

आईएएस अवनीश शरण ने अपने ट्वीट में इसी किताब का 'एवरेज स्टूडेंट' टाइटल वाला एक पेज शेयर किया है, जिसमें खुद उनकी और एक दूसरे IAS नितिन सांगवान की कहानी है. किताब में लिखा कि अवनीश शरण को हाईस्कूल में 44% अंक मिले थे. जबकि दूसरे IAS नितिन सांगवान (Nitin Sangwan) को 12वीं के बोर्ड एग्जाम में केमेस्ट्री के पेपर में सिर्फ 24 नंबर ही मिले थे.

There is a surprise for me also in this book.😊 pic.twitter.com/NFav8ICMhK