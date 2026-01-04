scorecardresearch
 
जब उमरा से लौटी दोस्त, आरती की थाली लेकर खड़ी थी हिंदू सहेली… वीडियो देख पिघल जाएंगे दिल!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उमरा करके लौटी एक मुस्लिम महिला का उसकी हिंदू दोस्त ने बेहद खास तरीके से स्वागत किया. यह स्वागत इतना भावुक और अपनापन भरा था कि वीडियो लोगों के दिलों को छू गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. अब इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स के लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं.

बैंड-बाजे और आरती की थाली से हुआ स्वागत (Photo:Insta/qalbkasafar)
कहा जाता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक आइडिया है. ऐसा आइडिया, जहां अलग-अलग सोच, अलग-अलग आस्था और अलग-अलग पहचान के लोग एक-दूसरे से मिलकर मोहब्बत के साथ रहें. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो इस तस्वीर में दरार डालने की कोशिश करते हैं. कहीं नफरत दिखाई जाती है, कहीं भेदभाव. लेकिन इन्हीं सबके बीच एक वीडियो सामने आया है, जो भारत की असली पहचान को फिर से सामने रख देता है. वो है इंसानियत और दोस्ती.

यह वायरल वीडियो एक मुस्लिम लड़की से जुड़ा है, जो उमरा करके लौटती है. उमरा इस्लाम धर्म की एक धार्मिक यात्रा होती है, जिसमें मक्का जाकर काबा शरीफ का तवाफ और इबादत की जाती है. उमरा से लौटने के बाद वह अपनी दोस्त से मिलने जाती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वहां उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है.

बैंड-बाजे और आरती की थाली से हुआ स्वागत
वीडियो में दिखता है कि उसकी हिंदू दोस्त घर के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही होती है. यह इंतजार बिल्कुल खास तरीके से किया जा रहा होता है. घर के बाहर बैंड-बाजे बज रहे होते हैं और दोस्त के हाथ में आरती की थाली होती है. जैसे ही मुस्लिम महिला गाड़ी से उतरती है, दोनों सबसे पहले एक-दूसरे को गले लगाती हैं. इसके बाद दोस्त आरती करती है, थाली में रखे फूल उस पर डालती है और लोटे में भरा पानी उसके ऊपर से उतारती है. आरती के बाद वह मिठाई खिलाती है और दोनों एक-दूसरे का मुंह मीठा कराती हैं.

मां ने उतारे रुपये, भावनाओं से भरा दृश्य
इतना ही नहीं, इसी दौरान घर के अंदर से मां बाहर आती हैं और हाथों में लिए कुछ रुपये महिला के ऊपर से वारती हैं. पूरा माहौल भावनाओं से भरा होता है. चेहरे पर मुस्कान, आंखों में अपनापन और हर हरकत में प्यार साफ नजर आता है.

देखें वायरल वीडियो

 

सोशल मीडिया पर क्यों छू गया यह वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोगों ने इसे देखकर जमकर प्रतिक्रिया दी है. किसी ने लिखा कि इस दोस्ती को किसी की नजर न लगे. किसी ने कहा कि ऐसा वीडियो देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि नफरत के दौर में भी ऐसी कहानियां जिंदा हैं.

कुछ लोगों ने मजाक में यह भी कहा कि कहीं यह वीडियो एआई से बनाया हुआ तो नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरती आजकल कम ही देखने को मिलती है.कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि नफरत फैलाने वालों को यह वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. वहीं किसी ने कहा कि इस वीडियो ने बिना एक शब्द बोले बहुत बड़ा संदेश दे दिया है कि आखिर में जीत हमेशा प्यार और इंसानियत की ही होती है.वहीं किसी का कहना था कि भारत की उस असली तस्वीर की याद दिलाता है, जहां धर्म से ऊपर दोस्ती और नफरत से ऊपर इंसानियत होती है.

