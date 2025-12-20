scorecardresearch
 
गुजरात के टीचर का साइंस एक्सपेरिमेंट वायरल, लोग बोले- 'काश उनके स्कूल में भी ऐसे टीचर होते'

गुजरात के हलवड़ स्थित एक स्कूल में शिक्षक मयूर वैष्णव द्वारा किया गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का साइंस एक्सपेरिमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे करोड़ों लोगों ने देखा और विज्ञान को मजेदार बनाने के उनके तरीके की खूब सराहना की.

गुजरात के एक शिक्षक का साइंस एक्सपेरिमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ( Photo: Intagram/@sciencewithmayur)
गुजरात के एक टीचर का किया गया साइंस एक्सपेरिमेंट इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो गुजरात के हलवड़ कस्बे में स्थित संदीपानी इंग्लिश स्कूल का है, जहां शिक्षक मयूर वैष्णव ने बच्चों को स्थिर विद्युत (स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी) का एक्सपेरिमेंट कर दिखाया.

2.6 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया वीडियो
क्लास में रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करते हुए मयूर वैष्णव ने समझाया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि  दो छात्र एक कपड़े को रगड़ते हैं और जैसे ही वह कपड़ा हटाया जाता है, बच्चों के बाल अचानक ऊपर की ओर खड़े हो जाते हैं. यह नजारा देखकर बच्चे हैरान भी होते हैं और जोर-जोर से हंसने लगते हैं.

कुछ ही पल में पूरी क्लास तालियों और खुशियों से गूंज उठती है. इस मजेदार और सीख देने वाले प्रयोग का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गया. अब तक इसे 2.6 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इस वीडियो को देखकर काफी खुश हैं और शिक्षक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि काश उनके स्कूल में भी ऐसे टीचर होते, जो पढ़ाई को इतना मजेदार बना देते. वहीं, कई यूजर्स ने अपने स्कूल के दिनों के साइंस एक्सपेरिमेंट को याद करते हुए कहा कि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है. कुल मिलाकर, यह वीडियो यह याद दिलाता है कि अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए, तो विज्ञान न सिर्फ आसान बल्कि बेहद मजेदार भी हो सकता है.  एक यूजर ने लिखा-उनके चेहरों पर खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा. इस तरह विज्ञान की कक्षा कभी उबाऊ नहीं हो सकती. शिक्षक को बहुत-बहुत बधाई.

