शादी के मंडप पर दूल्हे ने 'रहमान डकैत' वाले स्टेप से की एंट्री, बारातियों ने ऐसे दिया साथ, वीडियो वायरल

धुरंधर फिल्म की लोकप्रियता इन दिनों चरम पर है, फिल्म रिलीज़ हुए एक महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अक्षय खन्ना के डांस स्टेप्स अभी भी लोगों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी स्टेप्स वाली रील लगातार वायरल हो रही है. इसी बीच एक शादी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दूल्हे की एंट्री रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना के स्टाइल में होती दिखी. यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

दूल्हे की FA9LA एंट्री वायरल

इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक दूल्हे ने अपने शादी के दिन FA9LA स्टाइल में ग्रैंड एंट्री ली. वीडियो में दूल्हा अपने दोस्तों के साथ उसी कूल स्वैग में एंट्री करता दिखता है. सफेद शेरवानी, सनग्लासेज़ और बिल्कुल अक्षय खन्ना वाले कॉन्फिडेंस के साथ दूल्हे के मूव्स लोगों को चौंका रहे हैं.

'दूल्हा पीकर आया है क्या'

यह वीडियो अब तक 80 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, और कमेंट सेक्शन मजेदार रिएक्शनों से भरा पड़ा है.एक यूज़र ने लिखा-हमारे यहां तो बोल देंगे कि दूल्हा पीकर आया है.दूसरे ने कहा-VVIP एंट्री मारी है. बॉस, नेक्स्ट लेवल.एक ने मजाक किया-नाच ले भाई, कल से बीवी के इशारे पर ही नाचेगा.किसी ने लिखा कि लगता है प्रैक्टिस शादी से ज़्यादा डांस पर हुई है.

देखें वायरल वीडियो

बॉक्स ऑफिस पर भी चमक रही है धुरंधर

फिल्म धुरंधर रिलीज़ के एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से चल रही है. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने सिर्फ 41वें दिन 3 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए. कुल इंडिया नेट कलेक्शन अब 813.60 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.

FA9LA को सुपरहिट बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा अक्षय खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस का. रियल-लाइफ़ पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाते हुए उन्होंने इस गाने को एक ऐसा स्वैग एंथम बना दिया, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. उनके छोटे-छोटे, कंट्रोल्ड मूव्स जादू की तरह काम कर गए। नतीजा-लोग अब एंट्रीज़ रीक्रिएट कर रहे हैं, और ट्रेंड शादी-ब्याह तक पहुंच गया है.

