टूटी हुई आई थीं, खिलखिलाकर लौटीं; विदेशी महिला ने बताया ऋषिकेश की ट्रिप ने कैसे बदली जिंदगी

कैसे कोई जगह किसी इंसान की जिंदगी में इतनी पॉजिटिविटी भर सकती है.इसका एक ताजा उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिला. इस वीडियो में 'ऋषिकेश इफेक्ट' का जिक्र किया जा रहा है, जहां एक विदेशी महिला का अनुभव लोगों को भावुक और प्रेरित कर रहा है.

सोशल मीडिया पर लोग इसे 'ऋषिकेश इफेक्ट' कह रहे हैं (Photos: @leoniewnk/Instagram)
ऋषिकेश को योग की दुनिया की राजधानी कहा जाता है. यहां गंगा की बहती लहरें, पहाड़ों की शांति और आध्यात्मिक वातावरण मिलकर मन को गहरा सुकून देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जगह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है.

इंस्टाग्राम पर एक विदेशी महिला लियोनी का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल है. इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ऋषिकेश ने उनकी उदासी, थकान और अंदर की बेचैनी को खुशी, शांति और जीवन से प्यार में बदल दिया. सोशल मीडिया पर लोग इसे 'ऋषिकेश इफेक्ट' कह रहे हैं.

'इस जगह ने मुझे फिर से जीना सिखाया'

वीडियो शेयर करते हुए इंस्टाग्राम यूजर लियोनी ने लिखा कि इस जगह ने मुझे खुलकर हंसना, छोड़ देना, भरोसा करना और ज़िंदगी से प्यार करना सिखाया है. मैं यहां खुद को पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ और शुक्रगुजार महसूस करती हूं.वीडियो के शुरुआती फ्रेम भावनाओं से भरे हैं जिसमें लियोनी बेहद उदास, थकी हुई और भावनात्मक रूप से टूटी हुई नजर आती हैं.उनकी आंखें नम हैं, चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ दिखती है.मानो जिंदगी की भाग-दौड़ ने उन्हें भीतर से हिस्सा-हिस्सा तोड़ दिया हो.

धीरे-धीरे वीडियो के रंग बदलने लगते हैं. लियोनी ऋषिकेश की गलियों में मुस्कुराती हुई नजर आती हैं.कभी गंगा के किनारे प्रार्थना करती हुई, कभी योग में लीन, कभी स्कूटर पर हवा का मजा लेते हुए और कभी कैमरे की ओर हाथ हिलाकर बेफिक्र होकर खिलखिलाती हुई.उनकी इन झलकियों में साफ दिखता है कि ऋषिकेश ने उनके भीतर की ठहराव, पीड़ा और उलझनों को धीर-धीरे पिघलाकर उन्हें फिर से जीवंत कर दिया.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई.लोगों ने अपनी भावनाएं और अपने अनुभव भी बयान किए.एक यूजर ने लिखा कि बिल्कुल सच! ऋषिकेश में आते ही सबसे ज्यादा शांति मिलती है.दूसरे ने लिखा कि ये जगह खुद को फिर से ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है.तीसरे यूजर ने कमेंट किया कि लियोनी की जर्नी देखकर आंसू आ गए.

