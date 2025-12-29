आतिशबाजी का ये स्टाइल शायद ही देखा होगा... जिसके सामने सारे स्टंट फेल! देखें वीडियो

नया साल आने वाला है. ऐसे में इंटरनेट पर अभी से ऐसे वीडियो वायरल होने लगे हैं, जिसमें लोग नए साल का जश्न मनाने की तैयारी करते दिख सकते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. इसमें एक ग्रुप को आतिशबाजी के साथ स्टंट करते हुए देखा जा सकता है.

पटाखे के साथ स्टंट इतना कमाल का है कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए. इस वीडियो को शेयर करने वाले शख्स ने बताया है कि वह एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और कड़े अभ्यास और मेहनत के बाद वो और उनका ग्रुप ऐसे स्टंट परफर्म करता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर @lilamok नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - लोडिंग 2026. इस वीडियो में दो-तीन लोग पैरों में पटाखे बांधकर ब्रेक डांस करते दिखाई देते हैं. एक हाथ पर उल्टा खड़े होकर पैरों में बंधे पटाखों से आतिशबाजी करते हुए कलाबाजी खाते दिखाई देते हैं.

कमाल का है स्टंट

ये वीडियो इतना रोमांचक है कि लोग बिना पलक झपके बस देखते रह जाते हैं. इस स्टंट का वीडियो शेयर करने वाले शख्स ने खुद को ब्रेकडांस परफर्मर बताया है. उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में खुद को ब्रेकडांस चैंपियन बताया है. ये शख्स और ग्रुप जर्मनी के हैं.

वीडियो के साथ पोस्ट में उसने लिखा है - यही वजह है कि महिलाएं ज्यादा दिनों तक जिंदा रहती है. इसके साथ उन्होंने चुटकी लेने वाले कुछ इमोजी लगाए हैं. आगे लिखा है- चिंता न करें हमलोग 2014 से ऐसे परफरमेंस दे रहे हैं. हमलोग प्रोफेशनल्स हैं. फिर माय पार्टनर इन क्राइम के जरिए अपने ग्रुप के लोगों को इंस्टाहैंडल नेम के साथ टैग कर दिया है.

शख्स ने 2026 के जश्न की तैयारी के नाम से एक और इसी तरह के परफर्मेंस का वीडियो अपलोड किया है. इसमें भी पूरा ग्रुप पैरों में आतिशबाजी बांधकर स्टंट करता दिखाई दे रहा है.

