scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बारिश ने ऐसे बदल दी पूरी लाइफ... पहले सैलरी थी 21 हजार, अब होने लगी करोड़ों में कमाई!

एक भारतीय युवक ने रेडिट पर अपनी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर की है, जिसमें उसने बताया कि कैसे सालों की मेहनत, फील्ड अनुभव और सही समय पर मिली एक सलाह ने उसे ₹21,000 की नौकरी से निकालकर करोड़ों की कमाई तक पहुंचा दिया.

Advertisement
X
एक रात में भारतीय शख्स की जिंदगी बदल गई. ( Photo: Pexels)
एक रात में भारतीय शख्स की जिंदगी बदल गई. ( Photo: Pexels)

अक्सर आपने सुना होगा कि एक ही रात में किसी की किस्मत बदल गई, लेकिन यहां कहानी किस्मत की नहीं बल्कि करियर के बदलने की है. एक बारिश की रात में हुई एक छोटी-सी बातचीत ने इस शख्स की सोच, दिशा और पूरा करियर ही बदल दिया, और वही पल आगे चलकर उसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बन गया. 21 हजार की मामूली नौकरी से करोड़ों की कमाई तक का यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक भारतीय शख्स की मोटिवेशनल स्टोरी बताती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, सही सीख, मेहनत और एक सही सलाह इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है.

एक भारतीय शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर की है. उन्होंने बताया कि कैसे वह ₹21,000 की मंथली सैलरी वाली नौकरी से निकलकर आज करोड़ों रुपये कमा रहे हैं. उनकी सफलता के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, फील्ड का अनुभव और सही समय पर मिली एक सलाह है.

बारिश की एक रात ने बदल दी जिंदगी
भारतीय शख्स ने अपनी पोस्ट में बतया कि करीब पांच साल पहले की बात है. वह एक दिन बारिश में खड़े थे, कंधे पर डॉक्यूमेंट से भरा बैग था और हालात ऐसे थे कि एक साधारण रेनकोट खरीदने तक के पैसे नहीं थे. उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया था, लेकिन कोविड के बाद नौकरी मिलना मुश्किल था. मजबूरी में उन्होंने एक फाइनेंशियल कंपनी में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव की नौकरी स्वीकार कर ली.

सम्बंधित ख़बरें

घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग बच्चों की परवरिश व जवाबदेही पर सवाल उठा रहे. ( Photo: Instagram/@ritika_suryavanshi100)
10-12 साल के 'रोमियो'...जॉगिंग के दौरान युवती के साथ छेड़छाड़, वीडियो शेयर कर उठाए सवाल
Ranya Rao gold smuggling case
पहले बेटी का 'तस्करी कांड' और अब DGP पिता का अश्लील वीडियो कांड! रान्या राव फिर चर्चा में
Marianka Ghat redevelopment
CSR क्या होता है? इसकी मदद से मणिकर्णिका घाट का होगा कायाकल्प
सोशल मीडिया पर वेणु नाम के एक भारतीय इंवेस्टर की पोस्ट खूब वायरल हो रही है. ( Photo: X/@@Venu_7_)
'भारत से प्यार है, लेकिन अमेरिका ने मेरी जिंदगी बदल दी'... युवक की पोस्ट वायरल
इस वीडियो पर लोग काफी नाराजगी जता रहे हैं. (Photo: Instagram/@lifetime_motivation)
दिल्ली मेट्रो स्टेशन के अंदर ही पेशाब करने लगा शख्स, वीडियो देख लोग बोले- ये तो हद हो गई...
Advertisement

.

उनका काम था कस्टमर से फाइलें इकट्ठा करना, पेपर चेक करना और बैंकों में जमा करना. दिल्ली की गर्मी, सर्दी और धुंध, हर मौसम में वह बाहर दौड़ते रहे. इस दौरान उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से समझ लिया कि कौन-सा बैंक किस बात पर आपत्ति करता है, कौन-सा मैनेजर फाइल रोक देता है और काम जल्दी कैसे कराया जा सकता है. लेकिन ऑफिस के अंदर हालात अलग थे. बाहर मेहनत करने के बावजूद उनकी सैलरी में सालों तक कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई. जहां दूसरे कर्मचारियों की सैलरी 40% बढ़ गई, वहीं उनकी तनख्वाह ₹18,000 से बढ़कर सिर्फ ₹21,000 हुई.

बारिश की एक रात ने बदल दी जिंदगी
उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक रात भारी बारिश के कारण वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के ऑफिस में देर तक फंसे रह गए बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी परेशानी बताई. CA ने उनसे कहा- 'तुम बैंक में बैठे लोगों से भी बेहतर काम जानते हो, फिर किसी के लिए नौकरी क्यों कर रहे हो? खुद से काम शुरू करो. CA ने उन्हें ऑफर दिया कि अगर वह खुद क्लाइंट्स की फाइलें लाएंगे, तो वे अपने कोड से काम करवा देंगे और कमाई 50-50 बांट लेंगे. इसके बाद उन्होंने चुपचाप छोटे-छोटे फंडिंग केस लेने शुरू किए. धीरे-धीरे अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ता गया.  

Advertisement

पुरानी नौकरी में 20 साल में भी नहीं कमा पाते इतना
फिर एक बड़ा मौका आया. एक पुराने जानकार को 50–60 करोड़ रुपये की फंडिंग चाहिए थी. बैंक टालमटोल कर रहे थे.  शर्त रखी गई कि अगर तीन हफ्ते में पैसा मिल गया, तो 2% कमीशन मिलेगा. उन्होंने दिन-रात मेहनत की, अपनी समझ और संपर्कों का पूरा इस्तेमाल किया. आखिरकार लोन समय पर पास हो गया. इस एक सौदे से ही उन्होंने 45 से 70 लाख रुपये कमा लिए. उन्होंने कहा कि यह रकम उनकी पुरानी नौकरी में 20 साल में भी नहीं मिलती.

इसके कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपनी खुद की फर्म शुरू की. आज वह फुल-टाइम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स, बिजनेस लोन, इक्विटी फंडिंग, होटल और अस्पताल से जुड़े करोड़ों के सौदे संभालते हैं. उनकी सालाना कमाई 1 से 2 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि काम आज भी तनाव भरा है, लेकिन जमीनी अनुभव और सही रिश्ते सबसे बड़ी ताकत होते हैं. उनका संदेश साफ है- अगर आप ऐसी नौकरी में हैं जहां मेहनत आप करते हैं और पहचान कोई और ले जाता है, तो याद रखिए, असली हुनर आप ही सीख रहे हैं. वक्त आने पर वही आपको आगे ले जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement