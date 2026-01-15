'मत ले ऑर्डर…', गुस्से में Zomato डिलीवरी बॉय ने कैमरे पर ही खा लिया ग्राहक का खाना, वीडियो ने छेड़ी बहस

जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स अपने विज्ञापनों में 'डोरस्टेप डिलीवरी' का वादा करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर हालात में कस्टमर को दरवाजे तक डिलीवरी की जिद करनी चाहिए? वायरल वीडियो में यही टकराव देखने को मिलता है. वीडियो में दिखता है कि कस्टमर घर से नीचे उतरने को तैयार नहीं है और डिलीवरी बॉय पर छत तक आने का दबाव बनाता है.

डिलीवरी बॉय वीडियो में अपनी बात रखते हुए कहता है कि कस्टमर उस पर चिल्ला रहा है और ऊपर आने को कह रहा है. वह बताता है कि रात के ढाई बज चुके हैं और वह काफी दूर से ऑर्डर लेकर पहुंचा है. उसका कहना है कि इतनी देर रात ऊपर जाने पर उसकी बाइक चोरी होने का डर है और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा.

डिलीवरी बॉय आगे बताता है कि बहस के बाद ग्राहक उससे ऑर्डर कैंसिल करने को कह देता है. इसके बाद वह ऑर्डर कैंसिल करता है और वहीं कैमरे के सामने पैकेट खोलकर गुलाब जामुन खाना शुरू कर देता है. वह यह भी कहता है कि ऑर्डर में बिरयानी है और अब वह उसे भी खाएगा.

यह वीडियो डिलीवरी पार्टनर अंकुर ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टाग्राम (@ankurthakur7127) पर 1 जनवरी को पोस्ट किया था दो हफ्तों में इसे 12 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

वीडियो देखकर लोगों ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर यूजर्स की राय साफ तौर पर बंटी हुई नजर आ रही है.एक यूजर ने लिखा कि डोर स्टेप डिलीवरी का मतलब यही होता है कि ऑर्डर सीधे ग्राहक के घर के दरवाजे तक पहुंचे.उसका कहना था कि कस्टमर इसके लिए अलग से चार्ज देता है, ऐसे में डिलीवरी बॉय की जिम्मेदारी बनती है कि वह दरवाजे तक ऑर्डर दे. यूजर के मुताबिक, यह डिलीवरी पार्टनर का काम है और इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए.

वहीं सागर नाम के एक यूजर ने अलग नजरिया रखा. उसने कहा कि जो भी कंपनी की पॉलिसी है, उसे फॉलो करना हर कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है. उसके मुताबिक, Zomato में काम शुरू करने से पहले डिलीवरी पार्टनर को नियम और शर्तें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए थीं. अगर कंपनी डोर स्टेप डिलीवरी का दावा करती है, तो फिर उससे पीछे हटना सही नहीं कहा जा सकता.

हालांकि, कुछ लोग डिलीवरी बॉय के समर्थन में भी सामने आए. एक यूजर ने लिखा कि कम से कम कस्टमर को छत से नीचे तक तो आ ही जाना चाहिए था. उसका कहना था कि आधी रात में डिलीवरी बॉय से ऊपर आने की उम्मीद करना ठीक नहीं है. यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि इतनी भी नवाबी अच्छी नहीं होती.

