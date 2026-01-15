scorecardresearch
 
'मत ले ऑर्डर…', गुस्से में Zomato डिलीवरी बॉय ने कैमरे पर ही खा लिया ग्राहक का खाना, वीडियो ने छेड़ी बहस

डिलीवरी बॉय को देर रात, खराब मौसम, असुरक्षा और ग्राहकों के व्यवहार जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है. इन्हीं हालातों को सामने लाता एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

डिलीवरी बॉय की इस हरकत को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई (Photo:Insta/ankurthakur7127)
जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स अपने विज्ञापनों में 'डोरस्टेप डिलीवरी' का वादा करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर हालात में कस्टमर को दरवाजे तक डिलीवरी की जिद करनी चाहिए? वायरल वीडियो में यही टकराव देखने को मिलता है. वीडियो में दिखता है कि कस्टमर घर से नीचे उतरने को तैयार नहीं है और डिलीवरी बॉय पर छत तक आने का दबाव बनाता है.

डिलीवरी बॉय वीडियो में अपनी बात रखते हुए कहता है कि कस्टमर उस पर चिल्ला रहा है और ऊपर आने को कह रहा है. वह बताता है कि रात के ढाई बज चुके हैं और वह काफी दूर से ऑर्डर लेकर पहुंचा है. उसका कहना है कि इतनी देर रात ऊपर जाने पर उसकी बाइक चोरी होने का डर है और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा.

डिलीवरी बॉय आगे बताता है कि बहस के बाद ग्राहक उससे ऑर्डर कैंसिल करने को कह देता है. इसके बाद वह ऑर्डर कैंसिल करता है और वहीं कैमरे के सामने पैकेट खोलकर गुलाब जामुन खाना शुरू कर देता है. वह यह भी कहता है कि ऑर्डर में बिरयानी है और अब वह उसे भी खाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Man buried under snow rescued viral video
बर्फ में दबी थी शख्स की पूरी बॉडी, सिर्फ हाथ दिखा और फिर... सामने आया वीडियो!
ई-रिक्शा में सवार एक युवक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख अश्लील इशारा किया. (Photo: insta/@nikkirideruk_03)
थप्पड़ ही थप्पड़... शख्स ने किया गंदा इशारा, फिर महिला ने जो किया, उसका वीडियो हुआ वायरल
Woman claims daily alien encounters
'एलियन रोज मुझसे मिलने आते हैं...', चर्चा में हैं महिला का ये अजीबोगरीब दावा
Couple marries mid-air on flight
हजारों फुट ऊपर आसमान में कपल ने रचाई शादी... फ्लाइट के पैसेंजर्स बने गवाह, देखें Video
Man tries to board flight with dead bod
शव के साथ फ्लाइट में घुसने की कोशिश कर रहा था शख्स, एयरपोर्ट पर हुआ अरेस्ट

देखें वायरल वीडियो

 

यह वीडियो डिलीवरी पार्टनर अंकुर ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टाग्राम (@ankurthakur7127) पर 1 जनवरी को पोस्ट किया था दो हफ्तों में इसे 12 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

वीडियो देखकर लोगों ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर यूजर्स की राय साफ तौर पर बंटी हुई नजर आ रही है.एक यूजर ने लिखा कि डोर स्टेप डिलीवरी का मतलब यही होता है कि ऑर्डर सीधे ग्राहक के घर के दरवाजे तक पहुंचे.उसका कहना था कि कस्टमर इसके लिए अलग से चार्ज देता है, ऐसे में डिलीवरी बॉय की जिम्मेदारी बनती है कि वह दरवाजे तक ऑर्डर दे. यूजर के मुताबिक, यह डिलीवरी पार्टनर का काम है और इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए.

वहीं सागर नाम के एक यूजर ने अलग नजरिया रखा. उसने कहा कि जो भी कंपनी की पॉलिसी है, उसे फॉलो करना हर कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है. उसके मुताबिक, Zomato में काम शुरू करने से पहले डिलीवरी पार्टनर को नियम और शर्तें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए थीं. अगर कंपनी डोर स्टेप डिलीवरी का दावा करती है, तो फिर उससे पीछे हटना सही नहीं कहा जा सकता.

हालांकि, कुछ लोग डिलीवरी बॉय के समर्थन में भी सामने आए. एक यूजर ने लिखा कि कम से कम कस्टमर को छत से नीचे तक तो आ ही जाना चाहिए था. उसका कहना था कि आधी रात में डिलीवरी बॉय से ऊपर आने की उम्मीद करना ठीक नहीं है. यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि इतनी भी नवाबी अच्छी नहीं होती.

---- समाप्त ----
