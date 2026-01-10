जब अमेरिका के स्टेडियम में गूंजा 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक, भांगड़ा परफॉर्मेंस का वीडियो वायरल

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुए एनबीए मुकाबले से पहले एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने भारतीय दर्शकों को गर्व से भर दिया. गोल्डन स्टेट वॉरियर्स और मिलवॉकी बक्स के बीच होने वाले मैच से पहले मशहूर डांस ग्रुप भांगड़ा एम्पायर ने ज़बरदस्त भांगड़ा परफॉर्मेंस दी, जिसमें फिल्म धुरंधर का टाइटल ट्रैक बजाया गया.

पारंपरिक पंजाबी परिधानों में सजे कलाकारों की एनर्जी से भरी इस प्रस्तुति ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. तालियों और उत्साह से भरे माहौल के बीच यह परफॉर्मेंस मैच शुरू होने से पहले ही चर्चा का विषय बन गई.

इस परफॉर्मेंस का वीडियो भांगड़ा एम्पायर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. पोस्ट के साथ लिखा गया, 'वॉरियर्स के मैच में अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत धमाके के साथ.' वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कैसे डांसर्स अपने दमदार स्टेप्स से दर्शकों को पूरी तरह से एंगेज कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर धुरंधर के टाइटल ट्रैक की भी जमकर तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा कि धुरंधर का म्यूज़िक बेजोड़ है, क्या शानदार गाना है. वहीं कई लोगों ने एनबीए जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय संगीत और नृत्य की मौजूदगी को गर्व का पल बताया.

एक अन्य कमेंट में लिखा गया कि भांगड़ा एम्पायर को सलाम, भांगड़ा को इस मंच तक ले जाना गर्व की बात है. हर पल शानदार था.” ऐसे ही कई यूजर्स ने इसे भारतीय संस्कृति के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया.

गौरतलब है कि धुरंधर का असर सिर्फ इस वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है. रणवीर सिंह अभिनीत यह एक्शन-स्पाई थ्रिलर फिल्म रिलीज के एक महीने के भीतर ही भारत और विदेशों में एक हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. फिल्म का संगीत साश्वत सचदेव ने तैयार किया है, जिसे जबरदस्त प्यार मिल रहा है और गाने लगातार म्यूजिक चार्ट्स में टॉप कर रहे हैं.

एनबीए के मंच पर भांगड़ा और भारतीय फिल्मी संगीत का यह संगम एक बार फिर दिखाता है कि भारतीय संस्कृति अब वैश्विक स्तर पर अपनी मज़बूत पहचान बना चुकी है.

