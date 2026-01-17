Delhi Metro में ये कैसी हरकत! महिला ने लड़की को उछलकर मारी लात, गेट के बाहर गिर गई, वीडियो वायरल

दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं रही, बल्कि आए दिन वायरल कंटेंट का हॉटस्पॉट बनती जा रही है. कभी यात्रियों के बीच झगड़े, कभी अचानक डांस परफॉर्मेंस, तो कभी अजीबोगरीब हरकतें.मेट्रो में सफर करने वालों को हर बार कुछ नया देखने को मिल ही जाता है.
अब एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपनी ही दोस्त को मेट्रो कोच से लात मारकर बाहर निकालती नजर आ रही है. यह वीडियो ऐसे समय पर सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं के बाल खींचते हुए झगड़े का वीडियो वायरल हुआ था.
स्ट्रैप पकड़कर झूलती है और दोस्त को लात मार देती है
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए पोज देती है. इसके बाद वह सिर घुमाकर अपनी दोस्त की ओर इशारा करती है, जो जंपसूट पहने मेट्रो के दरवाजे के पास खड़ी होती है.
अचानक महिला कोच की रेलिंग से लटकी स्ट्रैप पकड़ती है और झूले की तरह अपने पैर आगे बढ़ाकर दोस्त को हल्की लेकिन साफ तौर पर धक्का देती है. उसी पल मेट्रो के दरवाजे खुल जाते हैं और दूसरी महिला लड़खड़ाते हुए बाहर गिर जाती है.
हालांकि कुछ सेकंड बाद वह फिर वापस कोच में आ जाती है और दोनों एक-दूसरे को हंसते हुए थप्पड़ मारती नजर आती हैं. इससे साफ होता है कि दोनों दोस्त थीं और यह सब मजाक या स्क्रिप्टेड हरकत हो सकती है.
देखें वायरल वीडियो
क्या दिल्ली मेट्रो इन पर फाइन लगाएगा.
वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं. कई यूज़र्स ने इसे खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना बताया.एक यूज़र ने लिखा कि भले ही यह स्क्रिप्टेड हो, लेकिन इनका सिविक सेंस इनके स्तर को दिखाता है.वहीं एक अन्य यूज़र ने सीधा सवाल पूछा- क्या दिल्ली मेट्रो इन पर फाइन लगाएगा.
दिल्ली मेट्रो में सिविक सेंस पर फिर सवाल
यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली मेट्रो किसी वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आई हो. इससे पहले एक वीडियो में एक शख्स आशिकी 2 के गाने “पिया आए ना” पर पूरे कोच में नाचता नजर आया था.
वीडियो में वह दरवाजे के पास खड़ा होता है और अचानक डांस शुरू कर देता है. बिना किसी झिझक के वह पूरे कोच में घूम-घूमकर डांस करता है, जबकि बाकी यात्री उसे हैरानी से देखते रहते हैं.
कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं के बाल खींचते हुए लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ था..
DMRC की सख्त चेतावनी
लगातार वायरल हो रहे डांस रील्स, झगड़ों और स्टंट वीडियो के बाद दिल्ली मेट्रो प्रशासन पहले ही सख्त चेतावनी जारी कर चुका है. पिछले साल मेट्रो में नए अनाउंसमेंट शुरू किए गए थे, जिनमें साफ कहा गया-रील्स, डांस वीडियो या इस तरह की किसी भी गतिविधि की शूटिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित है.इसके बावजूद, दिल्ली मेट्रो में वायरल वीडियो रुकने का नाम नहीं ले रहे.