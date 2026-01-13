scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गैंडे से भिड़ा नन्हा हिरण, जिसने भी ये लड़ाई देखी... Video शेयर करने लगा

गैंडा और नन्हें हिरण की लड़ाई इंटरनेट पर छाई हुई है. यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और मजेदार है. इसमें एक छोटा सा हिरण भारी-भरकम गैंडे पर भारी पड़ता दिखाई देता है.

Advertisement
X
नन्हे हिरण ने गैंडे के सामने ऐसे दिखाई हिम्मत (Photo- Reuters /Video grab)
नन्हे हिरण ने गैंडे के सामने ऐसे दिखाई हिम्मत (Photo- Reuters /Video grab)

इस महीने की शुरुआत में पोलैंड के एक चिड़ियाघर से एक मजेदार वीडियो सामने आया है. इसे काफी लोग शेयर कर रहे हैं. यह वीडियो एक नन्हें हिरण और विशालकाय गैंडे की लड़ाई का है, जिसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं और इंटरनेट पर ये जोड़ी छाया हुआ है. 

रॉयटर्स के मुताबिक, इस महीने पोलैंड के एक चिड़ियाघर में एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई. इसका वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल है. जब एक छोटा सा  मुंटजैक हिरण एक विशाल  गैंडे से भिड़ गया.  ऐसा लगा कि वह जीत गया. 'मुंटजैक डैड' नाम का 17 किलो का हिरण 1660 किलो की मारूसिया (गैंडे) को घूरते हुए बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था.

पोलैंड के चिड़ियाघर का है वीडियो
यह वीडियो व्रोकला चिड़ियाघर में फिल्माया गया था, जो देश की राजधानी वारसॉ से लगभग 190 मील पश्चिम में स्थित है.यूएसए टुडे के मुताबिक,  चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने 8 जनवरी को एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि छोटा मुंटजैक हिरण अपने साथी की रक्षा कर रहा था. इसलिए वह  मारूसिया नाम के विशाल गैंडे से जा भिड़ा, जो एक सौम्य प्राणी था.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TRT World (@trtworld)

सम्बंधित ख़बरें

ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में लोगों ने देखा कि पूरा आसमान गुलाबी रंग में चमक रहा है. (Photo:X/ @@shaqxii)
बर्मिंघम का आसमान क्यों हो गया गुलाबी? जानें वायरल हो रहे वीडियो का सच
trump-turbulence-joke-about-karoline-leavitt-on-air-force-one-goes-viral
'कैरोलीन को नहीं पकड़ूंगा', अपनी प्रेस सेक्रेटरी को लेकर ट्रंप का ऐसा बयान, Video वायरल
सिंगापुर में काम कर रहे एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वीडियो वायरल हो रहा है. ( Photo: Instagram/@amandailyblogs)
सिंगापुर में जिंदगी क्यों है अलग? भारतीय टेक प्रोफेशनल ने बताए 4 बड़े कल्चर शॉक
डल झील में शिकारा चला रहे कश्मीरी नाविक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ( Photo: X/@lakshaymehta08)
'क्या मैं पाकिस्तान से हूँ?'.... डल झील में कश्मीरी नाविक का टूरिस्ट को दिया जवाब वायरल
AAP सांसद राघव चड्ढा Blinkit डिलीवरी बॉय की तरह कपड़े पहने नजर आएं. ( Photo: X/ @@raghav_chadha)
Blinkit डिलीवरी बॉय बनकर सड़कों पर उतरे राघव चड्ढा, जानें क्यों पहनी यूनिफॉर्म

चिड़ियाघर ने उस नन्हे हिरण के बारे में बताया कि शायद दोनों में से किसी एक ने खुद को आईने में देखना भूल गया था. वरना किसने सोचा होगा कि इस छोटे से शरीर में इतना बड़ा योद्धा है.वीडियो में, छोटा हिरण गैंडे को सिर से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है.  गैंडा खड़ा रहता है और फिर पीछे हटने लगता है. 

हिरण बार-बार दौड़के गैंडे पर अपने छोटे सींगों से हमला करता है और गैंडे को पीछे भागने पर मजबूर कर देता है. एक दो बार गैंडे ने अड़ने की कोशिश की, फिर भी हिरण नहीं डरा और डटा रहा. उल्टा उनके गैंडे से दोबारा जा भिड़ा और उसे भगा दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement