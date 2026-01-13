गैंडे से भिड़ा नन्हा हिरण, जिसने भी ये लड़ाई देखी... Video शेयर करने लगा

इस महीने की शुरुआत में पोलैंड के एक चिड़ियाघर से एक मजेदार वीडियो सामने आया है. इसे काफी लोग शेयर कर रहे हैं. यह वीडियो एक नन्हें हिरण और विशालकाय गैंडे की लड़ाई का है, जिसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं और इंटरनेट पर ये जोड़ी छाया हुआ है.

रॉयटर्स के मुताबिक, इस महीने पोलैंड के एक चिड़ियाघर में एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई. इसका वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल है. जब एक छोटा सा मुंटजैक हिरण एक विशाल गैंडे से भिड़ गया. ऐसा लगा कि वह जीत गया. 'मुंटजैक डैड' नाम का 17 किलो का हिरण 1660 किलो की मारूसिया (गैंडे) को घूरते हुए बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था.

पोलैंड के चिड़ियाघर का है वीडियो

यह वीडियो व्रोकला चिड़ियाघर में फिल्माया गया था, जो देश की राजधानी वारसॉ से लगभग 190 मील पश्चिम में स्थित है.यूएसए टुडे के मुताबिक, चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने 8 जनवरी को एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि छोटा मुंटजैक हिरण अपने साथी की रक्षा कर रहा था. इसलिए वह मारूसिया नाम के विशाल गैंडे से जा भिड़ा, जो एक सौम्य प्राणी था.

चिड़ियाघर ने उस नन्हे हिरण के बारे में बताया कि शायद दोनों में से किसी एक ने खुद को आईने में देखना भूल गया था. वरना किसने सोचा होगा कि इस छोटे से शरीर में इतना बड़ा योद्धा है.वीडियो में, छोटा हिरण गैंडे को सिर से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है. गैंडा खड़ा रहता है और फिर पीछे हटने लगता है.

हिरण बार-बार दौड़के गैंडे पर अपने छोटे सींगों से हमला करता है और गैंडे को पीछे भागने पर मजबूर कर देता है. एक दो बार गैंडे ने अड़ने की कोशिश की, फिर भी हिरण नहीं डरा और डटा रहा. उल्टा उनके गैंडे से दोबारा जा भिड़ा और उसे भगा दिया.

