उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दही में मिला चूहा, वीडियो वायरल होने के बाद ढाबे को किया गया सील

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक मशहूर रेस्तरां को उस समय सील कर दिया गया, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में एक ग्राहक ने दावा किया कि उसे दही की थाली में मरा हुआ चूहा मिला. वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया और प्रशासन ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया.

गाजीपुर के रेस्तरां में दही में मरा चूहा मिलने पर प्रशासन ने उसे तुरंत सील कर दिया. (Photo: India Today)
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने लोगों को बाहर खाना खाने की सुरक्षा पर सोचने को मजबूर कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दावा किया गया कि एक मशहूर रेस्तरां में परोसी गई दही की थाली में मरा हुआ चूहा मिला. वीडियो के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मामला तेजी से प्रशासन तक पहुंचा. खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना देर किए रेस्तरां पर कार्रवाई की, जिसके बाद पूरे शहर में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई.

खाद्य सुरक्षा विभाग का अचानक निरीक्षण
वायरल वीडियो तेजी से फैलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेस्तरां पर अचानक छापा मारा. वीडियो में रेस्तरां का मालिक इस घटना को लेकर अपने कर्मचारियों से बहस करता हुआ भी नजर आया, जिससे मामला और गंभीर हो गया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को रेस्तरां में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां मिलीं. अधिकारियों ने यह भी बताया कि रेस्तरां संचालक ने दही में मरे चूहे की मौजूदगी को स्वीकार किया है. स्वास्थ्य जोखिमों की जांच के लिए खाने के नमूने लैब भेजे गए हैं.

रेस्तरां को तुरंत किया गया सील
इन सभी तथ्यों के आधार पर खाद्य विभाग ने रेस्तरां को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश दिया. अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगली सूचना तक खाना बनाना और परोसना पूरी तरह बंद रहेगा. सभी कमियां दूर करने और नियमों का पालन साबित करने के बाद ही रेस्तरां को दोबारा खोलने की अनुमति दी जाएगी.

अधिकारियों का सख्त संदेश
गाजीपुर खाद्य विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश चंद्र पांडे ने कहा कि वायरल वीडियो और जांच में सामने आई खामियों को देखते हुए यह सख्त कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और चिंता देखने को मिल रही है. लोगों ने बाहर खाने की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया पर रेस्तरां की नियमित और सख्त जांच की मांग तेज हो गई है.

