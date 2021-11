JCB पर बैठ शादी में मारी एंट्री, अचानक औंधे मुंह गिरे दूल्हा-दुल्हन, VIDEO

Couple On JCB At Wedding: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन (Bride-Groom) जेसीबी (JCB) पर सवार नजर आ रहे हैं. दोनों अनोखे अंदाज वेडिंग वेन्यू (Wedding Venue) में एंट्री के लिए JCB के बकेट में बैठकर आते हैं. लेकिन तभी उनके साथ ऐसा कुछ होता है, जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाएगी. आइए जानते हैं क्या है वायरल वीडियो में...

दरअसल, इस वायरल क्लिप में दूल्हा-दुल्हन जेसीबी के बकेट में बैठकर वेडिंग वेन्यू में ग्रैंड एंट्री मार रहे थे. लेकिन तभी वह मुड़ गई और कपल नीचे गिर पड़े. यह देखकर शादी में मौजूद लोग चौंक गए. इस वीडियो को लेकर ट्विटर पर तमाम तरह की प्रतिक्रिएं आ रही हैं.

क्या है इस वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के प्रोग्राम में मेहमान दूल्हा-दुल्हन की प्रतीक्षा कर रहे हैं. तभी JCB पर बैठकर यूनिक स्टाइल में दोनों की एंट्री होती है. दूल्हे ने ब्लैक कोट-पैंट पहना हुआ है, जबकि दुल्हन सफेद ड्रेस में नजर आ रही है. लेकिन इस बीच अचानक से JCB का अगला हिस्सा खुल जाता है और कपल ऊंचाई से जमीन पर रखी खाने की मेज पर गिर पड़ते हैं. ये मंजर देखकर वहां मौजूद मेहमान अवाक रह गए.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ट्विटर पर इसे हजारों बार देखा जा चुका है. हालांकि, मामला कब और कहां का है, इसका पता नहीं चल सका है. जहां कुछ यूजर्स को ये दृश्य बड़ा ही फनी लगा, तो कुछ यूजर्स जेसीबी वाले की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.

When the JCB guy had to wait 20 mins for the Tandoori Butter roti and when the basket finally arrive it was looted enroute by the pointy shoes wearing ladke waale pic.twitter.com/N2fNEl2fdb