मिलिए 'चाइनीज ट्रंप' से, जो यूएस प्रेसिडेंट की करता है हू-ब-हू मिमिक्री, वायरल हैं इनके कई वीडियो

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. उनके फैसले हों या बयान, दुनिया भर में हलचल मच जाती है. कई बार लोग फिक्रमंद हो जाते हैं कि आज ट्रंप क्या नया कदम उठा देंगे. उनकी नीतियों को लेकर आलोचना भी होती है और सोशल मीडिया पर उनकी मिमिक्री भी जमकर वायरल रहती है. ऐसे ही माहौल के बीच इन दिनों इंटरनेट पर 'चाइनीज ट्रंप' नाम से मशहूर एक शख्स का वीडियो धूम मचा रहा है, जो हू-ब-हू ट्रंप के अंदाज में बात करता नजर आता है. लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये शख्स कौन है?
‘चाइनीज ट्रंप’ की अनोखी कहानी
इस शख्स का नाम रयान चेन है और वह चीन के चोंगकिंग शहर से ताल्लुक रखते हैं. सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें वह ट्रंप की नकल करते दिखाई देते हैं. बोलने का लहजा, हाथों के इशारे, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ ट्रंप से हैरान कर देने वाली हद तक मेल खाता है. हां, चेहरे-मोहरे में थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन अंदाज ऐसा कि लोग एक पल को ठिठक जाते हैं.
राजनीति से दूरी, संस्कृति पर फोकस
AFP न्यूज एजेंसी के मुताबिक, रयान चेन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह ट्रंप की मिमिक्री तो करते हैं, लेकिन राजनीति से पूरी तरह दूरी बनाए रखते हैं. उनके वीडियो सत्ता, चुनाव या नीतियों पर नहीं, बल्कि खाने, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमते हैं.
देखें उनका वीडियो
‘कॉमेडियन नहीं, कल्चरल कनेक्टर’
रयान खुद को कॉमेडियन नहीं, बल्कि कल्चरल कनेक्टर मानते हैं. उनकी ज्यादातर वीडियो अंग्रेजी में होती हैं, जिनमें चीनी सबटाइटल्स जोड़े जाते हैं, ताकि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों दर्शक उनसे जुड़ सकें.कभी वह चोंगकिंग का बेहद तीखा खाना खाते दिखते हैं,कभी भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हल्के-फुल्के अंदाज में बातें करते हैं,तो कभी विदेशी टूरिस्ट्स के साथ मज़ाकिया बातचीत करते नजर आते हैं.
अमेरिका में रहे बिना इतना सटीक अंदाज कैसे?
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रयान लंबे समय तक अमेरिका में रहे ही नहीं. इसके बावजूद उनका उच्चारण, ठहराव और आत्मविश्वास इतना सटीक है कि कई लोग उन्हें नेटिव इंग्लिश स्पीकर समझ लेते हैं. रयान बताते हैं कि उन्होंने सालों तक अमेरिकी मीडिया देखा और ट्रंप के भाषणों, इंटरव्यू और डिबेट्स को बारीकी से स्टडी किया. उनके मुताबिक, नकल सिर्फ आवाज की नहीं होती, बल्कि रिदम, टाइमिंग और बॉडी लैंग्वेज को समझना असली कला है.
शौक से प्रोफेशन तक का सफर
आज रयान चेन एक फुल-टाइम कंटेंट क्रिएटर हैं. उनकी पहचान अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही. ब्रांड प्रमोशन्स, लाइव इवेंट्स और कॉरपोरेट अपीयरेंस से उनकी कमाई होती है. टेक्नोलॉजी, फूड और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई कंपनियां उनके साथ काम कर रही हैं. खास बात यह है कि रयान को अमेरिकी वीजा भी मिल चुका है.