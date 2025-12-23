scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फूड व्लॉगर ने इस तरह से खाई च्युइंगम, ऑनलाइन भड़के लोग... अकाउंट हुआ बैन

एक फूड व्लॉगर ने च्युइंगम को सिरके में डुबाकर खाया और ऐसा करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया. इसके बाद ऑनलाइन लोगों का गुस्सा इस कदर सामने आया कि उस फूड व्लॉगर का सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो गया.

Advertisement
X
सिरके में भिगोकर च्युइंगम खाने का बनाया था वीडियो (Representational Photo - Pixabay)
सिरके में भिगोकर च्युइंगम खाने का बनाया था वीडियो (Representational Photo - Pixabay)

सिरके में भीगी हुई च्युइंगम खाने का वीडियो वायरल होने के बाद चीनी फूड व्लॉगर पर प्रतिबंध लगा दिया गया. उसने पहले भी कई चीजों को अजीबोगरीब तरीके से चखते हुए वीडियो बनाया था. इसमें सिरके में भिगोई हुई मछली के तेल की गोलियां भी शामिल थीं. 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इस व्लॉगर को लाइव-स्ट्रीम के वायरल होने के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया. इसमें उसने सिरके में भिगोई हुई च्युइंगम जैसे अजीबोगरीब खाद्य पदार्थों को टेस्ट करते हुए दिखाया था. नेटिजन्स ने बच्चों पर बुरा प्रभाव डालने के लिए ऐसी हरकतों की शिकायत की.

अजीबोगरीब तरीके से खाना  खाते हुए बनाती थी वीडियो
चीनी मीडिया आउटलेट द पेपर के अनुसार, @chenchenchen हैंडल से जानी जाने वाली इस फूड इन्फ्लुएंसर ने प्रतिबंध लगने से पहले तीन प्लेटफार्मों पर चौंका देने वाले 700,000 फॉलोअर्स और 10 मिलियन लाइक्स हासिल किए थे. ये इंफ्लुएंसर अजीबोगरीब तरीके से खाना खाने का वीडियो बनाती थी. 

सम्बंधित ख़बरें

UK university student rape case
सालों तक कई नाबालिग क्लासमेट का रेप करता रहा शख्स... फिर ऐसे सामने आया सच!
El Salvador MS-13 gang sentencing
1300 साल की जेल... इस खूंखार गैंग के अपराधियों को मिलती है ऐसी सजा
Pilot reports UFO to ATC
'प्लेन के सामने UFO है...', पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा डरावना मैसेज
narinder-kaur-compares-india-uk-secularism-delhi-christmas-video
भारत में क्रिसमस की तैयारियां देख हैरान ब्रिटिश व्लॉगर, बोलीं– यही है असली सेक्युलर देश
Mexico mayor misses train inauguration
देर से पहुंचे मेयर प्लेटफॉर्म पर दौड़ते दिखे, पहले दिन समय से खुली ट्रेन... Video वायरल

जून में @chenchenchen ने एक वीडियो शेयर किया था. इसमें उसने मछली के तेल की गोलियों की एक बोतल को सिरके से भरे एक बर्तन में डाला और लगभग 20 गोलियां खा लीं. एक बार में इतनी अधिक मात्रा में मछली का तेल लेने की सुरक्षा पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे.

Advertisement

आमतौर पर वयस्कों को प्रतिदिन 3,000 मिलीग्राम से अधिक मछली का तेल नहीं लेने की सलाह दी जाती है. ऐसे में फूड व्लॉगर ने जितनी गोलियां खाई वो रिकंमेंडेड मात्रा से कहीं अधिक थी.

हाल में ही खाया था सिरके में भिगोया हुआ च्युइंगम
लोगों की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए, उसने अगस्त में एक और वीडियो में यही हरकत दोहराई. एक अन्य वीडियो में, उसने सिरके में भिगोई हुई च्युइंगम की एक बोतल खा ली, जिसे 390,000 लाइक और 140,000 कमेंट मिले.

उन्होंने एक ही बार में आठ पाचन गोलियां खाने, उसके बाद एक कप सिरका पीने, पारंपरिक चीनी चिकित्सा में एक घटक के रूप में इस्तेमाल होने वाले सूखे तिलचट्टे और फॉक्सटेल घास खाने को भी दिखाया. 

ऐसे कंटेंट से नाराज थे दर्शक
उनके ऐसे कंटेट ने कई दर्शकों को नाराज कर दिया. इसके चलते कुछ लोगों ने अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनकी शिकायत कर दी. आलोचकों ने बच्चों पर उनके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की.

एक यूजर ने लिखा कि सभी उम्र के लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर सही-गलत में फर्क न कर पाने वाले बच्चे उससे सीख लें तो क्या होगा? ये प्लेटफॉर्म ऐसे वीडियो की अनुमति कैसे दे सकते हैं?

Advertisement

बच्चे फॉलो करने लगे थे ऐसी हरकत
एक प्लेटफॉर्म पर, एक प्राथमिक विद्यालय की लड़की ने शावर कैप से दूध पीते हुए अपना एक वीडियो साझा किया और दावा किया कि वह @chenchenchen से प्रेरित थी. ऐसे में ऑनलाइन लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोग उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देने की मांग करने लगे. खासकर अब जब बच्चे उसकी नकल कर रहे हैं.

सिरके में डालकर च्युइंगम खाने के बाद फूटा लोगों का गुस्सा
फूड व्लॉगर के अकाउंट 11 दिसंबर तक मीडिया द्वारा उसकी रिपोर्ट किए जाने तक सक्रिय रहे. सिरका के साथ च्युइंगम खाने वाली वह अकेली ऐसी इन्फ्लुएंसर नहीं थीं, जो अजीबोगरीब खाने खाकर व्यूवर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं.

खबरों के अनुसार, अन्य लोगों ने भी लाइव-स्ट्रीम पर खुद को एक कटोरा तेल पीते हुए या जिंदा सुनहरी मछली खाते हुए दिखाया है. पिछले साल, एक 24 साल  की चीनी फूड व्लॉगर की लाइव-स्ट्रीम के दौरान दुखद मौत हो गई थी.  वह एक ईटिंग इन्फ्लुएंसर बन गई थी और अक्सर दिन में 10 घंटे तक खाना खाती रहती थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement