फूड व्लॉगर ने इस तरह से खाई च्युइंगम, ऑनलाइन भड़के लोग... अकाउंट हुआ बैन

सिरके में भीगी हुई च्युइंगम खाने का वीडियो वायरल होने के बाद चीनी फूड व्लॉगर पर प्रतिबंध लगा दिया गया. उसने पहले भी कई चीजों को अजीबोगरीब तरीके से चखते हुए वीडियो बनाया था. इसमें सिरके में भिगोई हुई मछली के तेल की गोलियां भी शामिल थीं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इस व्लॉगर को लाइव-स्ट्रीम के वायरल होने के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया. इसमें उसने सिरके में भिगोई हुई च्युइंगम जैसे अजीबोगरीब खाद्य पदार्थों को टेस्ट करते हुए दिखाया था. नेटिजन्स ने बच्चों पर बुरा प्रभाव डालने के लिए ऐसी हरकतों की शिकायत की.

अजीबोगरीब तरीके से खाना खाते हुए बनाती थी वीडियो

चीनी मीडिया आउटलेट द पेपर के अनुसार, @chenchenchen हैंडल से जानी जाने वाली इस फूड इन्फ्लुएंसर ने प्रतिबंध लगने से पहले तीन प्लेटफार्मों पर चौंका देने वाले 700,000 फॉलोअर्स और 10 मिलियन लाइक्स हासिल किए थे. ये इंफ्लुएंसर अजीबोगरीब तरीके से खाना खाने का वीडियो बनाती थी.

जून में @chenchenchen ने एक वीडियो शेयर किया था. इसमें उसने मछली के तेल की गोलियों की एक बोतल को सिरके से भरे एक बर्तन में डाला और लगभग 20 गोलियां खा लीं. एक बार में इतनी अधिक मात्रा में मछली का तेल लेने की सुरक्षा पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे.

आमतौर पर वयस्कों को प्रतिदिन 3,000 मिलीग्राम से अधिक मछली का तेल नहीं लेने की सलाह दी जाती है. ऐसे में फूड व्लॉगर ने जितनी गोलियां खाई वो रिकंमेंडेड मात्रा से कहीं अधिक थी.

हाल में ही खाया था सिरके में भिगोया हुआ च्युइंगम

लोगों की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए, उसने अगस्त में एक और वीडियो में यही हरकत दोहराई. एक अन्य वीडियो में, उसने सिरके में भिगोई हुई च्युइंगम की एक बोतल खा ली, जिसे 390,000 लाइक और 140,000 कमेंट मिले.

उन्होंने एक ही बार में आठ पाचन गोलियां खाने, उसके बाद एक कप सिरका पीने, पारंपरिक चीनी चिकित्सा में एक घटक के रूप में इस्तेमाल होने वाले सूखे तिलचट्टे और फॉक्सटेल घास खाने को भी दिखाया.

ऐसे कंटेंट से नाराज थे दर्शक

उनके ऐसे कंटेट ने कई दर्शकों को नाराज कर दिया. इसके चलते कुछ लोगों ने अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनकी शिकायत कर दी. आलोचकों ने बच्चों पर उनके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की.

एक यूजर ने लिखा कि सभी उम्र के लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर सही-गलत में फर्क न कर पाने वाले बच्चे उससे सीख लें तो क्या होगा? ये प्लेटफॉर्म ऐसे वीडियो की अनुमति कैसे दे सकते हैं?

बच्चे फॉलो करने लगे थे ऐसी हरकत

एक प्लेटफॉर्म पर, एक प्राथमिक विद्यालय की लड़की ने शावर कैप से दूध पीते हुए अपना एक वीडियो साझा किया और दावा किया कि वह @chenchenchen से प्रेरित थी. ऐसे में ऑनलाइन लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोग उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देने की मांग करने लगे. खासकर अब जब बच्चे उसकी नकल कर रहे हैं.

सिरके में डालकर च्युइंगम खाने के बाद फूटा लोगों का गुस्सा

फूड व्लॉगर के अकाउंट 11 दिसंबर तक मीडिया द्वारा उसकी रिपोर्ट किए जाने तक सक्रिय रहे. सिरका के साथ च्युइंगम खाने वाली वह अकेली ऐसी इन्फ्लुएंसर नहीं थीं, जो अजीबोगरीब खाने खाकर व्यूवर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं.

खबरों के अनुसार, अन्य लोगों ने भी लाइव-स्ट्रीम पर खुद को एक कटोरा तेल पीते हुए या जिंदा सुनहरी मछली खाते हुए दिखाया है. पिछले साल, एक 24 साल की चीनी फूड व्लॉगर की लाइव-स्ट्रीम के दौरान दुखद मौत हो गई थी. वह एक ईटिंग इन्फ्लुएंसर बन गई थी और अक्सर दिन में 10 घंटे तक खाना खाती रहती थी.

