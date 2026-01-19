scorecardresearch
 
पति गर्लफ्रेंड को देता था पैसे, मरने के बाद पत्नी ने हिसाब लगाया तो निकले 25 करोड़, किया केस!

चीन में एक महिला को जब अपने दिवंगत पति के अफेयर का पता चला, तो उसने अपने हसबेंड की गर्लफ्रेंड पर केस ठोक दिया. पत्नी ने गर्लफ्रेंड से उस रकम की मांग की, जो उसके पति ने जिंदा रहते हुए उसे दी थी. कोर्ट ने भी पत्नी की मांग को जायज ठहराया.

चीन में कोर्ट ने एक महिला को वो बड़ी रकम दिलाने में मदद की, जो उसके दिवंगत पति ने अपनी प्रेमिका दे दी थी (Photo - Pixabay)
चीन में कोर्ट ने एक महिला को वो बड़ी रकम दिलाने में मदद की, जो उसके दिवंगत पति ने अपनी प्रेमिका दे दी थी (Photo - Pixabay)

चीन में एक शख्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 28 लाख डॉलर यानी 25 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि ट्रांसफर की थी. शख्स की अचानक मृत्यु हो गई. इसके बाद जब उसकी पत्नी दिवंगत पति के समान तलाश कर रही थी तो उसे बेवफाई का सबूत मिला. पत्नी को कुछ ऐसी जानकारी मिली, जिससे पता चला कि उसके पति ने जिंदा रहते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी भारी रकम दी थी. 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एक चीनी महिला यह जानकर हैरान रह गई कि उसके दिवंगत पति का सात साल तक एक अन्य महिला के साथ संबंध रहा था और उसने अपनी प्रेमिका को लगभग 20 मिलियन युआन (3 मिलियन अमेरिकी डॉलर) दिए थे.  इस खुलासे के बाद, धोखा खाई पत्नी ने अपनी रकम वापस पाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया. इस पर कोर्ट ने भी पत्नी का ही पक्ष लिया है.  

शंघाई की रहने वाली शेन नाम की महिला ने जुलाई 1999 में जिन नाम के शख्स से शादी की थी. दंपति के एक बेटा और एक बेटी थी. जिन का निधन मई 2022 में हुआ, उस समय तक दंपति की शादी को 20 साल से अधिक हो चुके थे.  शेन को अपने पति की मृत्यु के बाद ही पता चला कि वह 2015 से ताओ नाम की एक महिला के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध रख रहा था.

सात साल के अफेयर में दिए 25 करोड़ रुपये
शेन यह जानकर हैरान रह गया कि जिन ने सात साल की अवधि में ताओ को 19 मिलियन युआन से अधिक की राशि उपहार में दी थी. पत्नी को इस अफेयर के बारे में तब तक बिल्कुल भी पता नहीं था जब तक कि अपने दिवंगत पति के निजी सामान को छांटते समय उसे इस चौंकाने वाले खुलासे का पता नहीं चला.

इतनी बड़ी रकम के हस्तांतरण का पता चलने पर, शेन और उसके बच्चों ने इस गिफ्ट को अमान्य करने और ताओ से 19 मिलियन युआन वापस करने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया.शुरुआती कार्यवाही के दौरान, एक अदालत ने फैसला सुनाया कि जिन ने वैवाहिक संपत्ति की इतनी बड़ी राशि किसी अन्य महिला को उपहार में देने का एकतरफा निर्णय अमान्य था और ताओ को धनराशि वापस करनी होगी.

अदालत ने पत्नी को रकम वापस करने का दिया निर्देश
ताओ ने भी जिन को पहले ही  54 लाख युआन (770,000 अमेरिकी डॉलर) ट्रांसफर किया था. इसलिए इस कटौती के बाद, अदालत ने उसे शेष 14 मिलियन युआन (2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शेन को लौटाने का आदेश दिया. ताओ ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन शंघाई की प्रथम मध्यवर्ती जन अदालत ने अपील को खारिज कर दिया और मूल फैसले को बरकरार रखा.

अदालत ने यह निर्धारित किया कि, चूंकि जिन का ताओ के साथ विवाहेतर संबंध था. इसलिए इस गिफ्ट ने न केवल शेन के वित्तीय अधिकारों का उल्लंघन किया, बल्कि सार्वजनिक नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का भी उल्लंघन किया.

---- समाप्त ----
