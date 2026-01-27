यहां दुल्हन साथ में लाती है अपना 'पोर्टेबल टॉयलेट' और फिर... वजह है ये अजीबोगरीब रिवाज

दुनियाभर में शादी-विवाह से जुड़े ढेर सारे रस्म हैं. इनमें से कुछ ऐसे हैं, जो उस समुदाय को छोड़कर बाकी लोगों को काफी अजीब लग सकते हैं. इनमें से कुछ ऐसे भी रिवाज हैं, जिनके बारे में काफी कम सुना या देखा जाता है. क्योंकि, ये काफी ज्यादा प्रचलित नहीं होते हैं. ऐसे ही एक रिवाज की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके रस्मों को सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी कुछ होता है.

चीन का वही वुहान जो कोरोना वायरल के लिए जाना जाता है. वहां के ग्रामीण इलाकों में एक प्राचीन चीनी प्रथा के अनुसार दुल्हन को शादी समारोह में अपना 'पोर्टेबल टॉयलेट' या 'चैंबर पॉट' लेकर आना होता है. ऐसा रिवाज क्यों बनाया गया और इसके पीछे क्या कारण हैं? ये पूरी कहानी मजेदार है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, हान चीनी विवाह की एक पुरानी प्रथा के अनुसार, दुल्हन को शादी में अपना एक 'पोर्टेबल टॉयलेट' लाना अनिवार्य है, जो आमतौर पर लाल अंडे, लाल खजूर और मूंगफली से भरा होता है. यह उर्वरता और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है. परंपरागत रूप से गंदगी और अप्रिय गंध से जुड़ा हुआ, चैंबर पॉट दुल्हन के दहेज में एक अप्रत्याशित वस्तु प्रतीत हो सकता है. फिर भी, चीन के कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, इसे दुल्हन के मायके से आने वाली आवश्यक वस्तु माना जाता है.

पुराने जमाने में ग्रामीण इलाकों में महिलाएं पोर्टेबल टॉयलेट रखती थीं. इसका इस्तेमाल रात में महिलाओं द्वारा किया जाता था. गांवों में मानव और पशु मल को इसमें संग्रह करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था. बाद में इसे उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. इस प्रकार इसे पुनर्जनन, जीवन शक्ति और नए जीवन के प्रतीक के रूप में माना जाता है.

जियांग्सू और झेजियांग प्रांतों में, एक पारंपरिक हान चीनी शादी समारोह के दौरान, दुल्हन की एक भरोसेमंद नौकरानी या महिला रिश्तेदार, डंडे पर पोर्टेबल टॉयलेट लटकाए, कंधे पर लेकर उसे दुल्हन की पालकी के आगे चलती है. इसी तरह शंघाई के आसपास के उपनगरीय गांवों में, पैर रखने के बेसिन, चैंबर पॉट और ऊंचे बाथटब जैसी व्यावहारिक घरेलू वस्तुएं दुल्हन के दहेज का अनिवार्य हिस्सा हुआ करती थीं.

उदाहरण के लिए, ऊंचे स्नान टबों को "बाल-पालन टब" के रूप में जाना जाता था. क्योंकि इनका उपयोग नवजात शिशुओं को नहलाने के लिए किया जाता है. क्योंकि पहले बच्चों का जन्म आमतौर पर घर पर ही होता था. इसी बीच, दूल्हे के घर पहुंचने पर, शौचालय के रूप में इस्तेमाल होने वाले और अक्सर "वंशज बाल्टी" के रूप में प्रयोग किए जाने वाले चैंबर पॉट को लाल अंडे, लाल खजूर, मूंगफली और अन्य शुभ वस्तुओं से भर दिया जाता है.इनमें से प्रत्येक वस्तु प्रजनन क्षमता, संतानोत्पत्ति और समृद्ध पारिवारिक वंश के लिए आशीर्वाद का प्रतीक होती है.

दक्षिणपूर्वी चीन के जियांग्सू प्रांत के यांगझोउ में, 'बैंगनी तांबे का चैंबर पॉट' नामक दुल्हन की एक पारंपरिक वस्तु शादी की रस्मों का हिस्सा है. अपने नाम के बावजूद, यह बर्तन पूरी तरह से तांबे का बना नहीं होता है. आमतौर पर इसकी केवल बाहरी किनारी पर ही तांबे की परत चढ़ी होती है, लेकिन इसे अत्यंत कुशलता से बनाया जाता है.

शादी के दिन, इस शौचालय के बर्तन को लाल रिबन से सजाया जाता है. इसके अंदर एक छोटा शौचालय का बर्तन होता है जिसमें 13 लाल रंग से रंगे अंडे, टॉयलेट पेपर के दो बंडल, चॉपस्टिक के दो सेट, साथ ही लाल रंग से रंगे मूंगफली, अखरोट, बेर और कमल के बीज रखे होते हैं. बाद में इन सभी वस्तुओं को विवाह पलंग पर फैला दिया जाता है. ताकि, दंपति को संतान प्राप्ति का आशिर्वाद मिले.

एक स्थानीय कहावत के अनुसार, दुल्हन का शौचालय तीन दिन तक ही नया रहता है. इसका अर्थ यह है कि समारोह के बाद, चैंबर पॉट एक सामान्य घरेलू वस्तु के रूप में अपनी भूमिका में वापस आ जाता है. कुछ पुरानी रीति-रिवाजों में, पोर्टेबल टॉयलेट का इस्तेमाल करने से पहले, छोटे लड़कों को उसमें टॉयलेट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन को बेटा ही होगा.

मध्य चीन के वुहान के ग्रामीण इलाकों में, बर्तन के अंदर चॉपस्टिक की एक जोड़ी रखी जाती है, जो बेटे के जन्म का प्रतीक है. क्योंकि चॉपस्टिक के लिए चीनी वाक्यांश "तेज बेटा" के समान लगता है. हालांकि, 1980 के दशक तक, जैसे-जैसे ग्रामीण चीन में आधुनिक फ्लश शौचालय अधिक सामान्य होते गए, दुल्हन के दहेज में चैंबर पॉट शामिल करने की प्रथा खत्म होने लगी. हालांकि, ग्रामीण इलाकों में आज भी यह रस्म निभाई जाती है.

