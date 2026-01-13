scorecardresearch
 
'लव इंश्योरेंस' का नाम सुना है? प्रपोज किया तब खरीदी पॉलिसी, शादी हुई तो महिला को मिले इतने रुपये!

एक महिला ने 10 साल पहले अपने प्यार का बीमा करवाया था. ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच में उसने 'लव इंश्योरेंस' पॉलिसी खरीदी थी. अब जाकर शादी के बाद उसे इंश्योरेंस की राशि मिली है. ऐसे में जानते हैं ये 'लव इंश्योरेंस' क्या है और ऐसी पॉलिसी कोई कैसे खरीद सकता है.

कपल ने प्रपोज करने के बाद कराया था प्यार का बीमा, शादी के बाद मिला इश्योरेंस क्लेम (Representational Photo - Pixabay)
चीन की एक महिला ने'लव इंश्योरेंस' खरीदा था. बीमा का दावा करने पर 10 हजार गुलाब के फूल या कैश अमाउंट मिलने कही गई थी. अब जब दस साल बाद उसने शादी की है. शादी के बाद उसने इंश्योरेंस क्लेम किया है. ऐसे में जानते हैं इस दिलचस्प लव इंश्योरेंस की कहानी क्या है. कैसे हिला ने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली और इस इश्योरेंस को क्लेम करने की शर्त क्या थी.
 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य चीन के शानक्सी प्रांत के शियान की रहने वाली वू नाम की महिला ने 28 अमेरिकी डॉलर (2500 रुपये)में प्यार का बीमा कराया था. उस महिला के पति का कहना है कि जब उसे इस तरह की पॉलिसी के बारे में बताया गया तो उसे लगा कि उसकी पत्नी के साथ धोखाधड़ी हुई है. 

10 साल पहले ली थी 'लव इंश्योरेंस' पॉलिसी 
महिला ने 2016 में 199 युआन (28 अमेरिकी डॉलर) में 'लव इंश्योरेंस' पॉलिसी खरीदी थी. दस साल बाद उसने इंश्योरेंस क्लेम किया. शादी के बाद उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया. दंपति ने 10,000 गुलाबों के बजाय नकद भुगतान का विकल्प चुना. इंश्योरेंस क्लेम के तौर पर महिला को 1,400 अमेरिकी डॉलर यानी करीबन 1 लाख 25 हजार रुपये का पेमेंट प्राप्त करने का दावा किया.

इंश्योरेंस का पेमेंट उन्हें तब मिला, जब वू और उनके साथी ने एक दशक लंबे रिश्ते के बाद 2025 में आधिकारिक तौर पर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया. वू की मुलाकात अपने पति वांग से मिडिल स्कूल में हुई थी.दोनों ने एक ही विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद 2015 में डेटिंग शुरू की और आधिकारिक तौर पर रिश्ते में आ गए. दोनों का जन्म 1995 के बाद हुआ है. 2016 में, वू ने अपने प्रेमी को गिफ्ट देने के लिए ये 'लव इंश्योरेंस' पॉलिसी खरीदी थी. 

वांग ने याद करते हुए बताया कि शुरुआत में उन्हें बहुत संदेह था. उन्होंने कहा कि लू ने बताया कि उसने 'लव इंश्योरेंस' पॉलिसी खरीदी है. इस पर मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है.इस पॉलिसी की मानक कीमत 299 युआन (42 अमेरिकी डॉलर) थी और इसे चाइना लाइफ प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था.

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी की प्रभावी तिथि की तीसरी वर्षगांठ के बाद दस वर्षों के भीतर किसी भी तारीख को अपने नामित साथी से शादी कर लेता है, तो वह 10,000 गुलाब या 0.5 कैरेट की दिल के आकार की हीरे की अंगूठी प्राप्त करने के लिए पात्र होगा या फिर उसे कैश अमाउंट भी मिल सकता है. 

2017 से ही ऐसे पॉलिसी बिकने बंद हो गए हैं 
5 जनवरी को, एक कस्टमर केयर एग्जिक्यूटिव ने जिमू न्यूज को बताया कि 'लव इंश्योरेंस' प्रोडक्ट को 2017 में बंद कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा पॉलिसियों को अभी भी भुनाया जा सकता है. पॉलिसीधारकों के पास 10,000 युआन नकद या 10,000 गुलाबों में से किसी एक को चुनने का विकल्प था. अक्टूबर 2025 में, वू और वांग ने अपने एक दशक लंबे रिश्ते के बाद आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराया था. 

वू ने बताया कि उन्होंने नकद भुगतान का विकल्प ले लिया है. शादी तो हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि 10,000 गुलाबों को कैसे सुरक्षित रखा जाए. वांग ने कहा कि उन्होंने कंपनी को पहले ही एक अनुरोध प्रस्तुत कर दिया है और राशि प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट ने कहा कि वे हमें एक से दो कार्यदिवसों के भीतर एक ईमेल भेजेंगे ताकि हम आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकें.

वांग ने कहा कि शादी और हनीमून की सारी व्यवस्था हो चुकी है। पैसे आने पर हम आगे क्या करना है, इस बारे में फैसला करेंगे.  2017 में, चीन के पूर्व बैंकिंग और बीमा नियामक आयोग ने बीमा कंपनियों को वास्तविक कानूनी या बीमा योग्य हित के बिना "चालबाजी" वाले उत्पाद बनाना बंद करने का आदेश दिया था, जिससे तथाकथित विवाह बीमा और प्रेम बीमा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया.

