मेहनती इंप्लॉयी को घर गिफ्ट कर रही चाइनीज कंपनी, कीमत 1.5 करोड़ रुपये, ये है शर्त

चीन की एक कंपनी ने वफादार कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए 5 साल की सेवा पर फ्लैट गिफ्ट करने का फैसला किया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

चीन की एक कंपनी ने ऐसा कदम उठाया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. ( Photo: Pexels)
चीन की एक कंपनी ने ऐसा कदम उठाया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. ( Photo: Pexels)

कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने के लिए चीन की एक कंपनी ने एक अनोखा तरीका अपनाया है. जहां आम तौर पर कंपनियां सैलरी या बोनस देती हैं, वहीं इस कंपनी ने अपने मेहनती और वफादार कर्मचारियों को घर गिफ्ट में देने का फैसला किया है. चीन की झेजियांग गुओशेंग ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है, ने ऐलान किया है कि जो कर्मचारी कंपनी में पांच साल तक लगातार काम करेंगे, उन्हें एक मुफ्त फ्लैट दिया जाएगा. यह फ्लैट करीब 1.2 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये की कीमत का होगा.

इस शर्त पर मिलता है फ्लैट
कंपनी ने अपने परिसर के पास कुल 18 फ्लैट पहले ही खरीद लिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ये फ्लैट दो साल पहले खरीदे गए थे, जब प्रॉपर्टी की कीमतें कम थीं. इन फ्लैट्स को खरीदने में कंपनी ने करीब 10 मिलियन युआन (लगभग 12.7 करोड़ रुपये) से ज्यादा खर्च किए हैं. कंपनी में फिलहाल करीब 450 कर्मचारी काम करते हैं. इस साल अब तक पांच कर्मचारियों को फ्लैट दिए जा चुके हैं. इनमें से दो ऐसे कर्मचारी हैं, जो जूनियर पदों से आगे बढ़ते हुए मैनेजमेंट लेवल तक पहुंचे. फ्लैट पाने वाले कर्मचारियों को एक समझौते पर साइन करना होता है, जिसके तहत उन्हें कंपनी में कम से कम अगले पांच साल तक काम करना होगा.

मेहनती कर्मचारियों को सम्मान देना मकसद 
कंपनी के जनरल मैनेजर वांग जियायुआन के अनुसार, इस योजना का मकसद मेहनती और कुशल कर्मचारियों को सम्मान देना है. उन्होंने बताया कि अगले साल आठ और फ्लैट दिए जाएंगे और तीन साल में सभी 18 फ्लैट कर्मचारियों को सौंप दिए जाएंगे. उनका साफ कहना है कि कंपनी अच्छे टैलेंट को आकर्षित करना और अपनी मजबूत मैनेजमेंट टीम को बनाए रखना चाहती है. फ्लैट्स कंपनी से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं और इनका आकार 100 से 150 वर्ग मीटर के बीच है। इस इलाके में घरों की कीमतें काफी ज्यादा हैं, इसलिए हर फ्लैट की कीमत करोड़ों में है। एक कर्मचारी दंपति को पहले ही 144 वर्ग मीटर का फ्लैट दिया जा चुका है.

कर्मचारी पहले किराए के रूप में फ्लैट में रहते हैं और पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद उस घर का मालिकाना हक उन्हें सौंप दिया जाता है. हालांकि, नवीनीकरण (रिनोवेशन) का खर्च कर्मचारियों को खुद उठाना होता है. कुल मिलाकर, यह योजना नौकरी की दुनिया में एक नया और अनोखा उदाहरण पेश करती है, जहां कंपनी अपने भरोसेमंद कर्मचारियों को सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि अपना घर देकर सम्मानित कर रही है.

---- समाप्त ----
